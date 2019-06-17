三顧生醫部門 預計下季貢獻營收

2019-06-17 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



細胞治療公司三顧（3224）今（ 17）日召開股東會，董事長胡立三宣布，該公司已根據特管法，與義大醫院合作遞出軟骨細胞治療、皮膚細胞治療申請案，預計在今年下（第3）季生醫部門的營收將開始出現。胡立三説，繼義大醫院之後，將近十家的醫學中心，在完成醫院內部行政程序之後，也將陸續公布合作時程。

三顧表示，該公司所發展的「細胞軟骨層片」的治療技術，目前全球只有日本東海大學的佐藤教授取得日本政府的核准，可在日本正式施行，這個療程在日本收費達400萬日圓。未來在台施行的價格，可望比日本更低。

三顧表示，「細胞軟骨層片」治療技術可修補軟骨缺損，不僅讓病患除了人工關節置換手術外的另一項選擇，三顧取得佐藤教授的指導與合作，未來在台灣醫院的前幾例手術，佐藤教授將親自出席指導，這項技術將是國內特管法通過後，與國外生技技術同步執行的先例。

三顧表示，這個來自日本的高端細胞組織工程技術，包括了細胞層片的製造、以及外科手術的執行細節，近兩年該公司派遣多位技術人員，赴日本實驗室完成製作認證訓練，更在國內完成具有製造細胞層片的實驗室，也與國內多位骨科權威，跟日本佐藤教授完成技術討論，將治療執行的細節移植到台灣。

由於有相當多位的患者，分別詢問義大醫院與三顧合作的「細胞軟骨層片」價格，三顧說，基於特管法的規定，定價須與衛福部討論後才會公告。三顧公司表示，台灣治療的單價將遠低於日本。