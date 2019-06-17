親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

高雄欣欣市場的庶民精神 將毀於庶民市長手中？

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

暑假概念股發威 觀光類股指數高飛

2019-06-17 12:05經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

中美貿易戰加深市場對半導體業景氣的疑慮，買盤轉駐暑假概念股，其中觀光類股中的茶飲、旅行社、渡假型飯店、健身房在暑假皆可望有旺季效應，吸引買盤進駐，推升股價表現。六角（2732）、美食-KY（2723）盤中漲幅逾4%，雲品（2748）、柏文（8462）盤中漲幅逾2%，觀光類股指數也一路震盪走高，盤中來到107.68點，漲幅1.8%，創今年3月以來新高位置，盤中漲幅居各類股第二，僅次於其他類股。

雲品今年以來營運表現亮眼，在君品酒店與雲品溫泉酒店住房與餐飲持續穩健成長，加上全新婚宴品牌「君品Collection」目前已開始接單，市場看好，將挹注雲品整體營運成績更上層樓。雲品今年除了在自有的營運據點繼續深耕品牌提升業績，「君品 Collection」 宴會事業也將以「共享經濟」、「分享利潤」概念，將台灣各場域重新規劃與整合，使宴會業務的成長將不再受自我場地限制，增添未來營運成長動能。市場看好，輕資產的營運方式，將能夠帶來更高的獲利能力。

六角今年擺脫虧損店與不成熟品牌的包袱，獲利表現可期。公司表示，今年上半年「Chatime日出茶太」全力衝刺東南亞市場下，可望於年中、年底分別完成菲律賓100店及印尼300店的里程碑，今年除持續在東南亞市場保持迅速展店外，與印尼、菲律賓當地外送平台合作，也成為另一銷售引擎。

六角也積極於歐洲、美洲及日本市場擴張版圖，特別是日本市場，手搖茶飲逐漸為當地消費者接受，同店銷售成長強勁，公司瞄準2020東京奧運的觀光人潮，預計今年日本市場將擴增至30家店，今年底前推升「Chatime日出茶太」全球總店數逾千家。

雲品東南亞觀光
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

新藥研發傳喜訊 杏國攻上漲停

2019-06-17 10:43

興櫃五虎將 帶頭衝鋒

2019-06-16 23:38

興櫃股一周巡禮／量能十強 七檔新面孔

2019-06-16 23:38

興櫃新星／上洋雙引擎熱轉 營運旺

2019-06-16 23:38

光明拚研發 EPS衝新高

2019-06-16 23:37

陞達強攻5G、車用、AI

2019-06-16 23:37

橘子推新手遊 業績進補

2019-06-16 23:30

熱門文章

26家公司股利破百億元 19家殖利率逾4％

2019-06-16 19:31

郭台銘續買自家股票 鴻海股價反彈的3大理由

2019-06-17 10:29

雙優族群 短打強棒

2019-06-16 23:43

完美多頭概念股 抗震尖兵

2019-06-17 00:09

G20峰會前觀望 台股本周一團迷霧

2019-06-16 13:37

群創 傳奪歐美車用大單

2019-06-16 23:30

百和目標價 大摩喊110元

2019-06-16 23:43

燿華Q2獲利拚增五成

2019-06-16 23:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top