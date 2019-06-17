暑假概念股發威 觀光類股指數高飛

2019-06-17 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



中美貿易戰加深市場對半導體業景氣的疑慮，買盤轉駐暑假概念股，其中觀光類股中的茶飲、旅行社、渡假型飯店、健身房在暑假皆可望有旺季效應，吸引買盤進駐，推升股價表現。六角（2732）、美食-KY（2723）盤中漲幅逾4%，雲品（2748）、柏文（8462）盤中漲幅逾2%，觀光類股指數也一路震盪走高，盤中來到107.68點，漲幅1.8%，創今年3月以來新高位置，盤中漲幅居各類股第二，僅次於其他類股。

雲品今年以來營運表現亮眼，在君品酒店與雲品溫泉酒店住房與餐飲持續穩健成長，加上全新婚宴品牌「君品Collection」目前已開始接單，市場看好，將挹注雲品整體營運成績更上層樓。雲品今年除了在自有的營運據點繼續深耕品牌提升業績，「君品 Collection」 宴會事業也將以「共享經濟」、「分享利潤」概念，將台灣各場域重新規劃與整合，使宴會業務的成長將不再受自我場地限制，增添未來營運成長動能。市場看好，輕資產的營運方式，將能夠帶來更高的獲利能力。

六角今年擺脫虧損店與不成熟品牌的包袱，獲利表現可期。公司表示，今年上半年「Chatime日出茶太」全力衝刺東南亞市場下，可望於年中、年底分別完成菲律賓100店及印尼300店的里程碑，今年除持續在東南亞市場保持迅速展店外，與印尼、菲律賓當地外送平台合作，也成為另一銷售引擎。

六角也積極於歐洲、美洲及日本市場擴張版圖，特別是日本市場，手搖茶飲逐漸為當地消費者接受，同店銷售成長強勁，公司瞄準2020東京奧運的觀光人潮，預計今年日本市場將擴增至30家店，今年底前推升「Chatime日出茶太」全球總店數逾千家。