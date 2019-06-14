浩鼎：20億元現增款 全數收足

2019-06-14 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



浩鼎（4174）今（14）日公告，該公司現增股款約20.25億元，今天已經全部收足。這是浩鼎自2015年3月上櫃以來，首度辦理大型現金增資，該資金將用於新藥產品開發。

浩鼎於2015年3月23日上櫃，當年上櫃價格每股300元，後一路拉上逾700元，後因產品解盲不順利、貪污與內線官司纏身，導致股價一路下修。浩鼎為了長遠打算，今年辦理1.5萬張、每股135元的現金增資案，期許浩鼎案後雨過天青，能作為新藥開發的資金。

浩鼎今天公告，包括計有股東、特定人都已經完成此次現增繳款，總股款20.25億元已經全數收足。浩鼎今天股價收151.5元，下跌1.5元。