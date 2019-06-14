穩懋董事長陳進財看美中貿易戰：機會大於威脅

2019-06-14 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



針對美中貿易戰衝擊，砷化鎵大廠穩懋（3105）董事長陳進財認為「機會大於威脅」，穩懋的客戶相當分散，沒有一家客戶占比大於20%，目前看來，第3季因傳統旺季，美系手機客戶新機拉貨啟動，整體表現優於本季，第4季也不差。

穩懋今天召開股東會，會中通過配發5元現金股利。穩懋5月營收13.94億元，月增8.7%，年減9%；累計今年前五月合併營收62.87億元，年減16%。美中貿易戰延燒，穩懋出貨狀況受市場質疑，不過，陳進財信心喊話，看好下半年旺季營運可期。

穩懋強調，目前營運維持維持既有展望，預估第2季營收較前一季雙位數成長，產能利用率拉升。產能擴充維持既有進度，預計第3季底月產能達3.6萬片。

因美中貿易戰延燒，穩懋出貨狀況受市場質疑，不過，陳進財表示，在我們看來沒什麼調整，就像是「大水庫」理論，這家客戶不出，另一家客戶會出，即使總體量減少，但使用需求仍在，除非打到傷筋傷骨。

下半年除了手機應用需求成長外，陳進財同時看好5G市場的推展，帶動基地台等基礎建設需求，相較去年基期低，下半年的成長相當強勁。