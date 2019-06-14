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網家通過多項資金調度管道 未來遇到競爭更有彈性

2019-06-14 09:57經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

國內最大電商集團網路家庭上午舉行股東會，通過多項公司章程修正，包括將額定資本額從15億元調高到20億元；增加發行特別股的條文，以及將公司名稱訂為「Pchome Online Inc」，另外也將貸與子公司的額度，從佔淨值的20%調高為40%。

網家董事長詹宏志坦言，調高資本額和增修特別股條款是基於過去兩年打電商戰爭的經驗，把原本較刻板的規章修正，增加籌資需要的彈性，未來遇到類似的競爭時，募集資金的條件和運用彈性會更好。

詹宏志表示，目前沒有特定要增資或是發行特別股的計畫，先把條文修正預作準備。

電商詹宏志股東會

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