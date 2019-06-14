謝晨彥：動量因子選股 一個月報酬勝過指數

2019-06-14 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



豐彥財經執行長謝晨彦表示，股市之道不外乎趨勢、選股、紀律，趨勢看對了，股票隨便買隨便漲；趨勢若不對選股能力要好，財務報表的分析，籌碼的追蹤，或是技術面的篩選；趨勢跟選股不精通，做好資產配置，多賺少賠，維持好操作的紀律。以上只要能精通任何一點，都有機會在股市中所向披靡。

過去幾周在專欄分享的市值、PBR、PER三因子選股法，選出來的標的所組合成的兩檔ETF，從5月15日到現在，經過一個月，不做任何操作調整，仍然維持亮眼的表現。

從5月15日到6月13日一整個月來看，FACTOR ETF BIG 與加權指數相較的超額報酬為+1.77%，與台灣50指數相較的超額報酬為+2.18%；FACTOR ETF SMALL 與櫃買指數相較的超額報酬為+1.11%，與富櫃50指數相較的超額報酬為+2.63%。

1984年Chang和Lewellen建立以套利定價理論為基礎的二項式模型，到了1993年Fama和French為了解釋市場的異常報酬建構了三因子；延續三因子模型，1995年CARHART加入一年期動量因子建構了四因子模型。四因子當中投資人最為熟悉的應該就是動量因子，動量因子能夠對市場上的趨勢反應進行有效解釋，動量因子衡量的時間間隔可以是一年，也可以是一個月。

動量代表股價表現相對優異的個股，把這個概念帶到台股，同樣以台灣50跟富櫃50成分股為主，篩選出近一個月股價表現最佳，但刪除日交易均量少於500張的個股，各保留十檔股票。

台灣50當中篩選出，台灣高鐵、和泰車、彰銀、上海商銀、亞泥、群光、微星、聯發科、台企銀與佳格。以上十檔組合成的ETF，定名為MM ETF BIG。