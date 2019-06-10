紅馬5月營收3.7億元 年增16%

2019-06-10 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



紅馬-KY（2928）公告5月合併營收3.7億元，較上個月增加16％，主要受惠於5月日本黃金周長假期間，日本民眾參與國內外旅遊人數明顯增加，伴手禮收入較上個月明顯增加，以及今年故鄉納稅平台的手續費收入持續成長。

紅馬表示，公司今年致力於提升故鄉納稅平台的手續費收入，第1季起推出一站式故鄉納稅業務B2B整合平台－｢Furasato 360」，透過公司自有研發的API技術，與大型入口網站合作，協助各自治體將供應商的地方特色商品，同步即時刊登於多個日本一線入口網站，大幅增加日本民眾的瀏覽及訂購率，提升銷售業績。

紅馬以多年經營地方伴手禮業務，累積與超過280個地方自治體與6,000家地方特色商品供應商的合作關係為基礎，提供各供應商從商品開發、行銷包裝、上架銷售、後台管理及客服物流的一站式服務，目前已與日本第二大電信公司—KDDI、日本最大點數公司—T Point及日本第一大電商平台—樂天市場（Rakuten）合作，推動故鄉納稅平台業務。

紅馬表示，公司藉由B2B整合平台的推出，提升故鄉納稅手續費收入已見初步成效，累計今年前五月，故鄉納稅手續費收入較去年同期大幅提升20％，手續費收入占故鄉納稅整體業務達2成以上，且由於手續費收入幾乎等同純利，將可望有效提升公司整體毛利率。

展望2019年，紅馬表示，2019年為公司奠定未來長期發展重要的一年，規劃將進行組織業務構造改革，調整收入組成比重並嚴格控管成本費用，以提升營業毛利率與獲利率為目標，今年整體營運成長動能可期。

在故鄉納稅業務方面，紅馬將積極拓展故鄉納稅一站式的B2B平台業務，提高手續費收入，並規劃今年下半年將故鄉納稅平台進一步拓展至新型態的｢從產地到餐桌」地方創生B2B平台業務。

在伴手禮業務方面，紅馬除持續開發特色商品外，也規劃與其他大型伴手禮業者進行合作，以提升伴手禮業務的市占率與經營效率為目標。