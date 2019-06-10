網家5月營收年增14.5% 6月瞄準PChome24h生日慶

2019-06-10 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）今（10）日公告5月合併營收30.43億元，年增14.5%；累計今年前五個月合併營收150.6億元，年增13.8%。網家5月動能除了來自母親節檔期送禮商機，行動端業績亦成為成長引擎，累計近八個月行動端業績平均成長率逾50%，維持成長增速，顯示行動端持續針對用戶體驗改版，有效提升消費者下單率。

網家旗下PChome 24h購物今年持續深耕品牌經營，除了持續保有3C品牌的市場優勢，更陸續於日用、美妝、食品、生活、服飾等開設新館，近期將與眾多國際品牌結盟合作，借重多品牌優勢，增強消費動能。

網家表示，為延續品牌策略布局，母親節檔期與上百家強檔品牌合作，帶動站上保健食品、專櫃保養品、穿戴裝置、居家型運動器材及生活美學小家電等熱賣，其中，健康及生活風格系列產品為銷售趨勢。

網家為加速構築完整P幣生態圈，台灣樂天市場的超級點數5月中起加入P幣兌換體系。網家指出，PChome 24h目前提供UUPON、OPENOPINT、Hami Point、HAPPY GO、亞洲萬里通、PayEasy六大點數兌換服務，本月再加入超級點數生力軍。且站上更提供返利服務，攜手LINE購物、ShopBack兩大合作夥伴，透過開放、多元的合作方式，強化消費者服務體驗。

同時，網家拓展P幣生態系，旗下Pi拍錢包與玉山信用卡合作，5月報稅月加碼返點活動，使用玉山Pi拍錢包信用卡繳納個人綜合所得稅皆可回饋1% P幣；與宜睿智慧合作「拍享券」之電子票券、導入「有無外送」APP外送服務，積極擴增消費場景，P幣使用通路數已達新高逾5萬5,000間店，加速實現O2O，擴大PChome P幣生態圈領域，為營運帶來豐沛能量。

展望6月，網家PChome 24h的19歲生日慶開跑，攜手六大支付、聯合32家銀行，集邀強檔品牌同慶，涵蓋資訊電競、手機數位、運動休閒等全品項商品加入慶典，且透過APP下單滿額可登記抽限量好禮。