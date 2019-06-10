網家5月合併營收30.43億元 年成長14.5%

2019-06-10 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



網路家庭公告5月營業收入。單月合併營收30.43億元，較去年同期成長14.5%；累計1-5月合併營收為150.6億元，較去年同期成長13.8%。

網家於母親節檔期攜手百大品牌強攻送禮商機，碧兒泉、春風、娘家、生活工場等品牌陸續加入開設新館，目前全站已累積超過百家直營品牌，且24～40歲女性消費者已占行動端訂單65%，顯示行動端持續針對用戶體驗改版，有效提升消費者下單率，累計近8個月行動端業績平均成長率超過50%，維持成長增速。