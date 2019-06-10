洋基工程股東會承認 合計配發12元股利

2019-06-10 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



興櫃廠洋基工程（6691）今（10）日下午舉行股東常會，承認去年盈餘分配案的8元現金股利案，還將通過4元股票股利的盈餘轉增資發行新股案，共計配發12元股利。