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晟德一買一賣 擴大國際布局

2019-06-06 20:36經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

晟德（4123）今（6）日董事會決議，以4,210萬美元（約新台幣13.21億元）與歐美上市保險公司資金背景的醫療基金GL Sandrose L.P.、澳優乳業及豐華生技管理團隊共同投資英屬開曼群島Genlac Biotech International Corporation公司（以下簡稱：Genlac International公司），晟德佔股49.5%並將成為該公司最大股東。

另，Genlac International公司擬透過100%持股之子公司英屬維爾京群島（BVI）Genlac Biotech Co., Ltd於台灣全資成立之錦新國際股份有限公司，並以現金對價每股45元公開收購興櫃公司豐華之全部流通股份共計72,171,000股。換算收購價格約32.47億元。

下一步，規劃於後續與豐華商議並經法定程序終止興櫃市場掛牌與停止公開發行。為配合公開收購資金來源之安排，規劃公開收購開始日不晚於2019年6月21日。

本次公開收購價格以公告日前30日、60日、90日平均交易均價為依據，其溢價幅度則分別為12.12%、13.41%、16.86%。

晟德為豐華母公司亦為豐華創始股東，本次公開收購前晟德占有豐華40.19%股權。換算晟德將透過此次出售豐華股權，獲貢獻約13億元。

晟德興櫃
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