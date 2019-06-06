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聖暉5月營收13.2億元 月增12.8%

2019-06-06 16:08經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

無塵室機電工程廠商聖暉（5536）今（6）日公布今年5月營收為13.2億元，較上個月成長12.83%，也較去年同期略增1.48%。聖暉表示，5月主要營收動能來自於半導體相關產業貢獻。

聖暉累計今年前五個月合併營收52.51億元，年減5%。今天股價下跌0.5元，收180元。

營收聖暉半導體
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