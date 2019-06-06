母親節、端午商機強 創業家5月營收4.36億元歷年新高

2019-06-06 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）5月受惠母親節和端午節兩大檔期，帶動消費需求，加上梅雨季網購、年度旅展等波段商機挹注，日前公告5月合併營收4.36億元，月增14.8%，年增7.5%，創下歷年新高。

創業家總經理廖家欣表示，今年迎接生活市集滿六周年，首波大促活動於6月4日正式拉開帷幕，亦首次搭配「買貴退兩倍差價」活動，除了7,000多件在線商品擊破底價的高折扣力度，更預計發出總值破千萬的紅包，為生活市集慶生，也回饋開站以來500萬不重複用戶的支持，期望為6月及下半年發展再添成長動能。

創業家子公司松果購物總經理吳佩雯則宣布，下一步目標以朝著「社群生活電商」全力邁進，5月不僅公布品牌新標語「買不完的生活好物」，並發表吉祥物「阿松」和確立社群方案的布局展開，要讓社群+品牌成為松果購物這艘火箭快速噴發的重要蓄能。

進入6月，創業家將展開六周年慶的多波促購活動吸客，推出紅包發送回饋、整點互動集點遊戲、超值銀行刷卡回饋及物流取貨優惠等多重好康，並將首度攜手交通服務平台的策略夥伴，以跨界購物優惠方案持續搶攻虛實整合商機，搭配站上「買貴退兩倍差價」服務優化消費購物體驗，期許為整體運營挹注消費力道。

松果方面，6月將是正式走向資本市場的第一步，也是H1的最後衝刺期，將創造松果購物的「帶路雞」列為重點策略，力拚帶動新客、激活舊客，持續擴大市場規模，並將延續周年慶買氣再進攻網購年中大促戰局，同時看好暑假旅遊玩樂旺季到，再添全新合作夥伴引流帶客，盼推動營運再創新猷。