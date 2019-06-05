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邑錡5月營收6,123萬元同期新高 月減19.9%

2019-06-05 14:18經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布5月合併營收6,123萬元，受惠創新ODM與自有品牌OBM雙業務出貨動能強勁，續寫同期新高，年增58.9％、月減19.9%；累計今年前五個月合併營收2.99億元，年增65.9％。

邑錡表示，今年創新ODM業務受惠美系新客戶訂單，將較去年明顯成長，且同步持續優化客戶結構，以高附加價值利基市場之品牌客戶為基礎，成功赢得移動加密傳輸裝置新客户，已進入試量產，帶動5月整體創新ODM業務銷售較去年同期大幅成長91.4％。

此外，自有品牌OBM業務在新款TLC賦能系列縮時攝影與配件套組上市銷售表現持續攀升，帶動5月營收續創同期新高。

展望本季，邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益的持續發酵、升溫，有望創造整體營運逐季成長之強勁動能。

除創新ODM業務目前在手訂單無虞，另一方面，歐洲智慧門鎖創新公司Friday產品開始逐漸恢復出貨，有助於帶動ODM訂單出貨表現，邑錡將進一步與Friday洽談深度合作，整合智能門鎖與Brinno數位電子貓眼產品，攜手打造智能居家監控閉環生態鏈，亦積極拓展縮時攝影多元應用需求開發，擴大自有品牌OBM業務銷售表現。

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