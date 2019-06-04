瑩碩生技 營運漸入佳境

2019-06-04 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



以利基藥物傳輸技術平台見長的瑩碩生技（6677）營運漸入佳境，隨著中國一致性評價布局進入收成階段，規畫進軍二類新藥市場，去年營收與獲利雙雙改寫新紀錄，近年拓展日本、中國等海外市場，以及轉投資歐帕、泰和碩等開始收割，營運展望依舊有機會持續成長。

興櫃的掛牌生技公司瑩碩，去年合併營收8.5億元，年成長21%，稅後淨利2,865萬元，轉虧為盈，每股稅後純益0.69元，營收與獲利雙創新高。

展望新年度，董事長王建治表示，持續將高端技術導入國內慢性病市場開發新產品，更積極布局全球第二大藥品市場—中國大陸，且逐步展現成效，今年營運持續看俏。

瑩碩目前已經成為當地本土藥廠洽詢合作對象的指標藥企之一，在中國的合作夥伴遍及民企、國企與央企，其中包括打進中國第二大醫藥製造商華潤醫藥集團供應鏈。迄今完成簽訂22項產品藥物開發及授權協議，未來將可享有授權金、里程碑金分階段認列收益，以及產品上市後的分潤利益。

王建治表示，中國的一致性評價政策，對於具有研發、臨床設計執行及生產能力的藥廠相當有利，尤其是能比照歐美等國際規格的台灣藥廠將擁有卡位先機。

瑩碩擁有的藥物開發平台技術，可較國際大廠享有更低成本優勢，並有效縮短開發時間、加速藥物上市時程，對於想快速在中國一致性評價市場起壯大、或搶攻二類新藥市場卻欠缺技術平台的陸企來說，相當具有吸引力。