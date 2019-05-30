夏季概念股茶飲股跑的快 六角、雅茗-KY股價大漲

2019-05-30 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



天氣愈來愈熱，買盤湧進夏季概念股的茶飲族群，包括六角（2732）股價大漲，今（30）日盤中來到131.5元，漲幅達6%，不僅持續創出波動新高，並向上挑戰歷史新高。雅茗-KY（2726）也跟漲，盤中來到76.7元，漲幅3.6%。

法人表示，國內兩檔茶飲股今年首季皆呈現淡季不淡，旺季爆發力更為可期，隨著主力品牌的持續拓點，以及次品牌的開枝展葉，有助今年營運更上層樓。

六角已成為一個「國際餐飲品牌平台」，旗下九大品牌全球門市已遍及六大洲、41個國家地區；且公司亦持續加強與「Chatime日出茶太」各地經銷夥伴的合作關係，本月董事會才通過與加拿大日出茶太代理商Kevito Group Ltd展開策略聯盟，六角將投資入股取得22%，進一步強化雙方合作深度。

雅茗-KY今年前四個月已開出80家新店，公司表示，目前集團展店進度並隨著市場接受度的持續提升而有超乎預期表現，截至上月底集團各品牌在全球總門市店數已達739家，較去年同期成長12％。

在新品牌布局方面，「茶閣里的貓眼石Teaopal」由於客源、年齡層、消費力鎖定旗下三個茶飲品牌中的最高層級，成功抓住M型化消費市場的高端商機，於今年首季營收繳出亮眼成績後，公司對今年旺季也深具信心，並預計今年以10家店為目標。