親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

多瑙河南韓團船難！大水低溫、古董船的搜救困難

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

夏季概念股茶飲股跑的快 六角、雅茗-KY股價大漲

2019-05-30 12:28經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

天氣愈來愈熱，買盤湧進夏季概念股的茶飲族群，包括六角（2732）股價大漲，今（30）日盤中來到131.5元，漲幅達6%，不僅持續創出波動新高，並向上挑戰歷史新高。雅茗-KY（2726）也跟漲，盤中來到76.7元，漲幅3.6%。

法人表示，國內兩檔茶飲股今年首季皆呈現淡季不淡，旺季爆發力更為可期，隨著主力品牌的持續拓點，以及次品牌的開枝展葉，有助今年營運更上層樓。

六角已成為一個「國際餐飲品牌平台」，旗下九大品牌全球門市已遍及六大洲、41個國家地區；且公司亦持續加強與「Chatime日出茶太」各地經銷夥伴的合作關係，本月董事會才通過與加拿大日出茶太代理商Kevito Group Ltd展開策略聯盟，六角將投資入股取得22%，進一步強化雙方合作深度。

雅茗-KY今年前四個月已開出80家新店，公司表示，目前集團展店進度並隨著市場接受度的持續提升而有超乎預期表現，截至上月底集團各品牌在全球總門市店數已達739家，較去年同期成長12％。

在新品牌布局方面，「茶閣里的貓眼石Teaopal」由於客源、年齡層、消費力鎖定旗下三個茶飲品牌中的最高層級，成功抓住M型化消費市場的高端商機，於今年首季營收繳出亮眼成績後，公司對今年旺季也深具信心，並預計今年以10家店為目標。

餐飲加拿大
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

聖暉 在手訂單逾150億元

2019-05-30 00:10

鼎基 股東會通過上市案

2019-05-30 00:10

智崴衝刺營運 四路並進

2019-05-30 00:10

統一投信ETF指數 獲認可

2019-05-30 00:10

ABC新產品 在美有斬獲

2019-05-30 00:10

碩辣椒 拚明年轉上櫃

2019-05-30 00:10

公司治理評鑑 效果顯現

2019-05-30 00:10

股東會／六角在陸新品牌 今年目標破百店

2019-05-29 14:35

聖暉配15元現金股利「公司治理獎」四連霸

2019-05-29 10:54
看更多

熱門文章

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24

記憶體落難 三劍客齊破底

2019-05-29 14:38

外資砍台股雙王目標價

2019-05-30 01:19

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

新聞解析／沒有林蔚山的大同 還有多少未爆彈？

2019-05-29 21:35

高殖利率股 法人買超15檔

2019-05-29 14:38

過去10年漲相佳 15檔6月潛力股出列

2019-05-29 14:38

超微概念股 法人按讚

2019-05-30 01:19

Computex發威 法人喊買AMD概念股

2019-05-29 19:52

電子止血 台股浮現築底訊號

2019-05-29 14:38

勞退自選 最快明年上路

2019-05-30 01:19

GIS-KY董座周賢穎： 下半年業績更好

2019-05-29 14:38

東元、中釉 稀土概念吸睛

2019-05-30 01:28

台積電都跌到230元了 法人坦言：買點仍未到

2019-05-30 11:55

台股拚反彈 看兩關鍵

2019-05-30 01:19

台股守住半年線收跌10.53點 三大法人賣超58.35億

2019-05-29 15:11

台灣高鐵 二檔吸睛

2019-05-29 23:35

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

玉山金獲利亮眼 股價穩步走揚

2019-05-30 11:05

明泰 400G交換器拚出貨

2019-05-30 00:07

美食前進柬埔寨 股價漏氣

2019-05-29 14:38

花旗、德意志降大立光目標價 最低見「三」字頭

2019-05-30 01:07

外資調降台積電目標價 近月來市值蒸發逾兆元

2019-05-29 15:50

台達電 出貨華為占比小

2019-05-30 00:07

美股道瓊跌逾200點 法人：台股恐受壓

2019-05-30 09:03

冠德、國建 挑戰波段新高

2019-05-29 14:38

三因素撐盤 法人：台股若超跌可留意中長線買點

2019-05-30 09:50

GIS-KY超聲波屏下指紋辨識技術 下半年產能倍增

2019-05-29 13:55

景碩 Q3營運將回升

2019-05-30 00:07

股東會／盛群每股配息4.7元 進攻東南亞

2019-05-29 14:35

金管會主委：公司治理評鑑 投資選股參考

2019-05-29 14:38

期貨商論壇／穩懋 二檔有潛「利」

2019-05-29 23:35

聯發科5G系統單晶片 強調五個第一

2019-05-29 19:50

尾盤拉上10300點 法人：台股醞釀反彈

2019-05-29 14:47

夏普新PC登台 叫陣雙A

2019-05-30 00:07

南僑股東會 陳飛龍：2025年營收挑戰250億元

2019-05-30 10:06

高鐵每股配息1.12元 創掛牌新高

2019-05-30 11:17

中華電 強攻跨國物聯網

2019-05-30 00:07

浩鑫攜魯茲 切入汽車鏈

2019-05-30 00:07

新鉅科早盤股價漲近2％ 重新站回5日均線

2019-05-30 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top