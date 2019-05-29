六角今年在中國市場強打第三品牌壺沏 拚破百店

2019-05-29 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



六角（2732）今（29）日召開股東會，會中通過去年財報與股利案，並進行董監改選，僅調整一席董事由寬容投資拿下。六角表示，除了主力品牌Chatime將持續在全球擴大布局，看好在中國的投資併購效益持續攀升，將強打在中國第三個品牌壺沏，目標今年破百店。

六角今日股東會通過去年財報，合併營收為38.6億元，創歷史新高，營業淨利2.84億元，稅後淨利1.67億元，每股稅後純益4.46元；同時通過去年度盈餘分配案，每股將配發現金股利4.5元。

六角表示，今年持續採取全球授權展店模式，旗下「Chatime日出茶太」今年全球新展店目標為180~200店，除了菲律賓年中邁向百店及印尼300店的里程碑外，也積極爭取日本市場珍珠奶茶商機，往站穩當地手搖茶品牌龍頭地位邁進。

此外，六角在中國的布局中，杭州瑞里拓展旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌的經營，在已有1,400間店規模下，全年展店目標維持兩成成長不變，杭州瑞里今年亦將瞄準中國西南與東北地區商機，目前除已確定在雲南昆明設立物流倉儲外，會再增設另一新的物流倉儲，為迎夏再戰新高。

六角今年在中國並將強打在中國第三個品牌壺沏，該品牌目前家數僅33家今年將拓展至百店，主要產品以涼仙草為主，並推出甜品盅。