萬年清蜜月行情甜滋滋 上櫃首日大漲27.2%

2019-05-28 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



工業廢水高級處理工程品牌萬年清(6624)今(28)日以每股50元掛牌上櫃，終場收在63.6元，上漲13.6元，漲幅27.2%，順利展開蜜月行情。

萬年清目前資本額為1.6億元，受惠於中國及越南市場拓展有成，工業廢水處理案量增加，營收逐年穩定成長，2017年及2018年合併營收分別為3.31億元3.83億元，成長15.71%，過去兩年度毛利率均維持在三成以上，每股純益分別為2.54元、3.1元，年成長22.05%。

萬年清今年第1季合併營收為1.04億元，每股純益0.25元，營收及獲利表現均優於去年同期，隨著營運持續加溫，今年獲利情況可望逐季提高，今年度以上櫃後股本計算，將配發現金股利約2.22元。

萬年清成立逾20年，專營工業廢水處理工程之技術方案設計、工程設計、技術實施與系統建造的統包工程及銷售工業用水和廢水處理核心設備之技術設備工程；在傳統行業如石化、造紙、染整、紡織、鋼鐵、製藥等廢水處理領域居領先地位，主要客戶涵蓋遠東、統一、長春、寶成、台塑及永豐餘等大型集團；跟著台商海外布局前進，服務遍及世界各地，萬年清海外工程比重占75%。

國泰證券觀察，海內外對於工業廢水處理機制已趨嚴格，包括國內2017年起逐步提高放流水標準，將製程運作重金屬且排放水量達一定規模的高科技產業納入管制，並針對特殊含硼、硝酸鹽氮等廢水濃度管制更加嚴格；中國市場則相繼制訂水十條、土十條，除原有工業園區，更切入龐大地下水微處理市場；越南及印度市場，則處於水污染整治的起步階段。

萬年清近期在越南市場接獲遠紡化纖/織染二期案，印度市場也有斬獲，接獲Vatva工業園區聯合廢水處理示範廠專案，且台灣及中國每年都有穩定案源，顯示未來工業廢水處理設備及工程市場成長動能看好。

隨著水資源日漸匱乏及永續發展觀念建立，各國對廢水排放標準趨嚴，由於萬年清擁有不同行業工程實績與服務經驗、高度專業資源整合服務以及具高競爭力的廢水處理設備等3項關鍵優勢，提供公司未來在國內外高級廢水處理技術市場極大的發揮空間。

萬年清指出，與工研院、成功大學長期建立良好合作關係，擁有工研院多項專利技術授權及未來水回收等新技術需求簽署合作意向書，並推動與成功大學產學合作計畫，持續提升研發能量，有效建立市場屏障，對未來業務拓展將有相當正面的效益。

萬年清今日以每股50元掛牌上櫃，早盤以63元開出，盤中最高衝達65.5元，漲幅超過30%，蜜月行情甜滋滋，終場收在63.6元，漲幅27.2%。