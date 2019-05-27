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搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

台康生技 預計6月下旬掛牌上櫃

2019-05-27 17:03經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內的生技產業逐漸走出調整期，台灣首家完成全球授權生物相似藥公司台康生技(6589)即將在明（28）日舉行上櫃前法說，預計6月下旬掛牌上櫃。

台康生技日前已宣布與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂自行開發乳癌生物相似藥EG12014 (Trastuzumab Biosimilar to Roche / Genentech’s Herceptin)除台灣及中國大陸以外之全球專屬授權銷售合約。台康也成為台灣首家完成全球授權，並將在全世界銷售台灣自行開發及生產的生物相似藥。依據合約約定，台康已獲得簽約金並陸續取得各階段里程碑金(Milestone Payments)及在授權市場之產品銷售分潤(Profit Share)。

台康生技也表示，已完成與Sandoz AG全球授權合約後，不僅在華人區域同時更在國際間對於此合作競相報導；短短一個月內新聞曝光度已大大提升台康在國際間的注目，也和同品項開發國際大廠輝瑞(Pfizer)、安進(Amgen)、默克(Merck/Mylan)及Celltrion 等相提並論。

由於台康生技在生物相似藥開發的國際地位提升，進而對於委託開發及生產(CDMO)業務有加乘效益，國際潛在客戶的詢問度迅速增加。相信結合Sandoz擁有全球性藥品銷售之豐富經驗與通路優勢，未來更能加速公司藥品之國際市場開發及拓展，進而擴大公司整體營運規模及增加獲利，對財務及業務發展具有極為正面之助益。

未來EG12014（trastuzumab生物相似藥）全球上市後營收將挹注實質收益。目前收案已達預期目標，截至上周(5/21)已開啟62個臨床試驗中心且收案達66位病例，並規劃在2020年第1季完成最後一例病患入主。預計在2021年第1季完成主要療效指標評估，同時準備申請藥品查驗登記審核。大陸的授權談判也因與Sandoz簽約催化後迅速進行，目前已積極洽談中。

台康生技總經理劉理成即看好國內生技產業發展。記者黃淑惠／攝
台康生技總經理劉理成即看好國內生技產業發展。記者黃淑惠／攝
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