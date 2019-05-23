家電五雄時代來臨 禾聯碩24日上市、掛牌價91元

2019-05-23 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電廠禾聯碩（5283）24日由興櫃轉上市，掛牌價91元，上市「家電五雄」時代來臨；該公司表示，上市前增資9,201張，承銷價為91元，競拍均價102.82元，認購踴躍，總共募得9.11億元，主要作為充實營運資金。

現今上市「家電四雄」有大同、聲寶、東元及三洋電，家電業者上市掛牌已沈寂許多年，隨著禾聯碩掛牌後，將掀起家電產業申請上市櫃熱潮，在5月初又有一家上洋產業登錄興櫃掛牌。

禾聯碩23日在興櫃收盤價為112元，上漲2.09元，為家電業股票價格唯一超過百元的業者。

以智慧家電廠為營運願景的禾聯碩，去年合併營收53.26億元，稅後純益8.1億元，每股純益12.13元，創歷史新高，董事會決議擬每股配發現金股利9元。今年第1季業績持續成長，合併營收11.7億元，稅後純益1.37億元，每股純益2.05元，優於去年同期。

禾聯碩指出，隨著天氣逐漸轉熱，空調等夏季產品出貨開始大量增加，進入第2季銷售旺季，4月營收4.5億元，年增10.7%，主因即是來自空調業績的成長挹注。

禾聯碩強調，以開發差異化商品區隔市場，提升競爭優勢，成為業績持續成長的關鍵，領先國產品牌全新上市的沼氣防護R32變頻一級空調，並以HERTV液晶顯示器為環控中心整合許多的IOT家電產品，開創智能居家的新業績。

近期禾聯碩陸續推出生活小家電的DC變頻風扇、掃地機器人、空氣清淨機等商品，因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品品項快速擴增，陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，將增添營運成長動能。