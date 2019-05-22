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稀土概念股有遺珠？法人再點名這三檔

2019-05-22 12:58經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

中國國家主席習近平前往江西考察帶動稀土概念股受到注目。 新華社
中國國家主席習近平前往江西考察帶動稀土概念股受到注目。 新華社
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「稀土概念股」延燒，佳龍（9955）今（22）日漲停，中釉續強，信昌電也維持紅盤，而據法人進一步調查，台股至少還有三檔概念股沒被點名，包括光洋科、翔名及康普，其中，光洋科已連兩日走強，今早盤一度漲4%，翔名午盤漲約1.6%。

光洋科是金屬靶材廠，從電子廢料回收精鍊到靶材生產，後延伸到貴金屬加工，建構出一套營運模式。光洋科藉由回收精煉，可產出銦、鎵等稀金屬，純度等級達到五N（99.999％）；據非正式統計，光洋科台南廠每年的銦產能可達360噸，為全球三分之一。

銦在工業應用上常被壓縮為薄金屬片，市場上約七成的銦用於製造液晶顯示產品，也是薄膜太陽能電池的重點材料。

為確保料源無虞，光洋科數年前並取得大陸湖南礦源。其後又透過回收精煉，產出黃金、白銀、白金族、釕、鈀等貴金屬，使光洋科在光碟靶材、硬碟靶材於全球巿占達到三至四成。

翔名是應材離子佈植機腔體金屬耗材供應商，以鎢、鉬、鉭、石墨和矽等稀土為半導體耗材原料。

過去翔名看好原物料持續上漲，已著手朝上游原料供應發展，據傳翔名向上投資上游中國業者，掌握稀有金屬的煉製技術和管理能力。翔名的高潛力，還曾獲投資專家劉友威欽點。

康普則是前身有台灣唯一生產稀土的新海公司背景，透過中山科學核能研究所技轉，將台南的海砂煉成重砂，再煉出稀土產品氧化釤，其後雖因大陸改革開放出現大批競爭者，推動康普轉型發展，不過康普轉投資業務仍與稀土有關。

康普旗下設有恆誼化工和天弘化學，分攻不同領域，康普主要生產電池材料和特用化學材料，恆誼生產化學肥料及電子級硫酸產品，天弘則生產精密電子需要的蝕刻液、草酸、有／無機酸及其鹽類稀土族化合物等產品。

光洋科太陽能電池

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