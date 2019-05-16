上櫃公司第1季財務報告形式審閱 結果出爐

2019-05-16 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心表示，上櫃公司2019年度第1季財務報告形式審閱已於16日完成，根據審閱結果，上櫃有價證券應停止交易計有一家，應調整交易方式計有七家，並自5月20日起實施。

櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因，繼續停止交易之上櫃有價證券是長天（3431）。長天公司前因內部控制制度顯有重大缺失等情事，暨未依規定公告與申報2018年度財務報告，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報2019年度第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

新增為變更交易方法的上櫃有價證券有燦星旅、凌泰，以及愛地雅。燦星旅、凌泰及愛地雅等三家公司因2019年度第1季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券為沛亨。沛亨公司因2019年度第1季財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券則是泰偉。泰偉公司因2019年度第1季財務報告顯示淨值已回復至所列示股本十分之三以上，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

恢復普通交割之上櫃有價證券有耀勝及福大。耀勝及福大兩家公司因2019年度第1季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，且較前期增加，另也無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。