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威宏第1季每股稅後虧損0.5元 第2季旺季看俏

2019-05-14 19:32經濟日報 記者宋健生╱即時報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）今（14）日公布第1季財報，第1季合併營收14.3億元，因大陸年假產能減少，致稅後淨損2,500萬元，每股稅後虧損0.5元。

不過，隨著東南亞產能效率提升，填補大陸廠春節長假減少的產能，第1季虧損金額較去年同期大幅收斂近八成，淡季效應大為改善。

威宏第1季三大業務營收均有雙位數成長，其中精品包袋成長10%、運動裝備成長約10%、商務包及旅行箱成長31%；來自既有客戶訂單增加，第2季的傳統旺季效應仍可期待。

威宏自結4月合併營收5.1億元，較去年同期略減約0.8%，累計前四月營收19.5億元，較去年同期成長16.1%。

為降低大陸缺工及美中貿易戰風險，威宏自2017年底開始佈局東南亞產線，目前柬埔寨有26條生產線，以生產精品包袋為主，運動裝備則仍在大陸廠生產。

由於春節長假影響，第1季毛利率14%，略低於去年全年平均水準，但柬埔寨產能效率逐漸提升，填補大陸廠春節長假減少的產能，公司第1季毛利率與去年同期相較大幅提升7個百分點，顯見公司受到大陸缺工的衝擊降低，已走出生產基地轉移的陣痛期。

威宏旗下三大業務精品包裝袋、運動裝備、旅行箱及商務包，客戶涵蓋全球各大知名品牌，第1季產品比重分別為：精品包袋42%、運動護具及裝備40%、行李箱及商務包18%。

近期美中貿易戰的發展又新增不確定因素，威宏已提早因應將產線移至東南亞，目前非中國的生產比重為三成，在東南亞車工熟練度持續提高，以及柬埔寨、泰國TWT廠規劃新產線之下，預計非中國生產比重在下半年將再提高。

東南亞

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