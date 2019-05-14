雅茗第1季EPS 1.32元 歷史同期新高

2019-05-14 16:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



雅茗天地集團（2726）今（14）日公布108年第1季營運成果，雅茗-KY今年首季合併營收達5.5億元、首季稅後純益為4,459萬元、每股稅後純益（EPS）為1.32元，分別較去年同期成長5％、29％與26％；同步創下公司歷史同期新高的亮麗成績。

值得注意的是，獲利及每股盈餘成長的幅度遠超過營收成長的幅度，其中，營利率更由去年同期的6.94%提升到10.4%，大增50%。

雅茗說，首季為傳統淡季，營收、獲利能夠改寫歷史同期新高記錄，主要受惠旗下「快樂檸檬」品牌效應日漸增強所致。加上在中國大陸與海外持續擴大新開門店、強化多元的線上線下新零售營銷策略、與阿里巴巴等集團深度合作以擴大展店觸角的新結盟策略，並輔以持續進行的新門面的更新門店工程及適時推出新產品等策略奏效。

雅茗分析，加快新開門店是營收、獲利得以同步揚升的關鍵因素。第1季集團旗下所有品牌新開66家，開創歷來第1季的新高紀錄。

因此推升加盟金、權利金及原物料銷貨收入，帶動首季整體營收攀登同期高峰，強勁挹注集團營運成長動能與獲利。

雅茗指出，「快樂檸檬」被阿里巴巴旗下「口碑」平台相中，雙方攜手合作，於3月1日在上海打浦橋開出全中國第一家機器人製奶茶「智慧門店」後，加快發揮「快樂檸檬」的品牌效應。不但引爆網路話題與媒體關注，更順勢帶動智慧門店乃至「快樂檸檬」整體業績，功不可沒。

值得注意的是，受惠於「快樂檸檬」在全球市場大幅攀升的品牌知名度與效應，海外「快樂檸檬」第1季整體營業額增加近三成。

其中，菲律賓代理門店升級後，第1季門店同比增長高達75%，波士頓月營業額同比增加31%。

舊金山門店數增長快速，整體營業額增長50%，且每一家店均獲利，表現最為亮眼。另，與日本京王集團合資開立的東京新宿地鐵站店，開幕至今，每天都會出現大排長龍的場景，日本市場的未來發展也不容小覷。