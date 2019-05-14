天鉞電首季每股淨損0.53元 跨足智能鎖新品

2019-05-14 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



安控廠天鉞電（5251）公告第1季稅後淨損1,888萬元、每股競損0.53元。公司指出，目前仍處營運調整期，尚有虧損，不過谷底已過，在轉型及跨足智能鎖新領域，預估下半年效益即可顯現，營運將重返成長軌道。

天鉞電表示，近兩年進行三大方向之轉型工程：在產品部分，朝以系統替代單機品項的方向開發，為提升製造品質能力，在2017年即正式與日本知名安防企業合作，所開發之系列產品已於今年4月於歐美上市，深受好評。

在客戶部分，則專注爭取有加值效果的國際品牌、與以有安裝服務的通路型客戶為主力目標。

在內部調整上，提升及擴大軟體開發之研發人力，同時擴大與策略股東之深度合作，亦爭取外部異業整合等重大革新作為，公司對今年營運成果深具信心。

天鉞電看好，電子鎖／智能鎖是重要趨勢，傳統家用門鎖都將陸續升級成為電子鎖或具備聯網能力的智能鎖的龐大汰換商機，在去年便與具五金專業的策略股東於中國廣東合資成立電子鎖廠，投注能量開發智能鎖，初期以大陸內需市場為主，最快6月可量產出貨。

目前公司亦同步開發符合國際市場規範的智能鎖產品，未來將推展至歐美市場。跨足電子鎖/智能鎖市場對天鉞電深遠意義，新的合作模式及市場領域，將成為天鉞電新的成長動能。

天鉞電表示，過去兩年經歷安控產業型態轉換、新舊產品世代交替震盪期，不僅改變公司的產品與市場策略，也同步將專注市場與客群重新定位。

公司積極致力於客戶結構調整與研發產品進行轉型，除淘汰低毛利及價格競爭的產品／客戶類型，亦著重智能家居安防系統之研發整合，並跨足智能鎖領域，使天鉞電自原本的裝置供應商，轉化成為全方位IoT的居家財產安防系統整合商。