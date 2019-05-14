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醫材股皇將新產品本月亮相 聯合衝自有品牌海外成長

2019-05-14 11:55經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

醫材皇將（4744）下周將舉辦新產品發表會，推出新一代瓶裝伺服膠囊／錠劑數粒機與高精度伺服控制液體充填機，公司預期，下半年在新產品與拓展新市場貢獻下，營運展望樂觀。聯合（4129）人工關節產品以自有品牌「United」行銷全球，在全球主要市場均設子公司自行銷售推廣，目前公司的直營比重已經超過50％，公司看好第二季在海外市場需求增溫下，業績將較首季成長。

皇將持續研發新產品，以保持在膠囊／錠劑包裝線領先優勢，並搶攻液充／粉充設備產線。公司表示，今年將推出新一代瓶裝伺服膠囊／錠劑數粒機與高精度伺服控制液體充填機，其中，伺服膠囊／錠劑數粒機採用伺服馬達驅控藥錠與瓶容器，可大幅提升機械生命週期，伺服螺桿送瓶／定瓶系統，可快速、穩定、精準進行瓶子輸送與定位；伺服控制液體充填機可因應客戶端需求趨勢提供連線，備有遠端監看與統計數據採集系統，提高製程效能。

皇將表示，新產品可為客戶節省替換套件的生產成本，除了原有客戶外，更期待以液充線開發新客戶。此外，皇將以標準單機備機的庫存調整方式，縮短客製化程度較低的整線設備交期，彈性接單能力提高，可因應客戶急單。

聯合表示，今年第一季雖因客戶出貨遞延影響致營收微幅下滑，然屬於暫時性因素，第二季出貨可望恢復正常。主要是第二季國內市場營運穩定成長，再加上歐、美及中國地區市場需求增溫，第二季營收預期將較第一季成長。

皇將醫材

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