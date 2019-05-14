寬宏首季獲利年增50% 股價逆勢走揚逾5%

2019-05-14 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



藝文展演辦商寬宏藝術（6596）2019年第1季合併營收2.7億元，年減9.74％，單季毛利率達33%，優於去年全年的21%，帶動稅後純益3,095萬元，年增50.1%，每股純益1.22元，較去年同期0.90元成長，創同期新高，並激勵今（14）日股價開盤逆勢走揚逾5%。

寬宏表示，第1季毛利率重新回到2017年的三成以上水準，主要來自於第1季公司主辦的2場費玉清台北小巨蛋演唱會，在場館可容納人數達10,000人，且演唱會門票平均售價較高下，2場門票均全數售罄所致。

此外，公司第1季主辦的「侏羅紀X恐龍樂園」與「角落小夥伴～窩在角落的生活～」2場展覽活動，其中「侏羅紀X恐龍樂園」為公司自製展覽，在毋需負擔授權金成本下，創下今年國內首場破15萬參觀人次展覽的紀錄，「角落小夥伴～窩在角落的生活～」展覽的授權商品收入比重高於平均，亦形成推升第一季毛利率的助力。

寬宏近年亦投入發展藝人經紀業務，公司目前已有郭雪芙、邵雨薇與朱俐靜等歌手加盟，並已開始以專輯製作、宣傳發行合作方式進行規劃，並舉辦多場小型演唱會及創作比賽，今年第1季藝人經紀業務占整體營收比重仍低，惟長期來看，投資藝人與音樂製作之目的在於累積國內音樂產業實力，以及看好公司未來長期的版權資產及經紀收益。

展望後市，寬宏已完成規畫多場國內知名藝人的演唱會與音樂會，已在4月演出的張信哲（1場）、盧廣仲（3場）演唱會，售票情況都在約九成，即將在5月15號開唱的6場費玉清告別演唱會，目前門票均已全數售罄，並已確定於11月在台北小巨蛋再加演2場。

此外，第3季（7月）將演出的百老匯音樂劇「獅子王」，在預售狀況良好下，亦已確定加演5場，總場次達19場。

在展覽方面，除與知名IP合作外，寬宏近年亦積極策劃自製展覽包括「顛倒屋2.0」、「侏羅紀X恐龍樂園」等，主攻分眾客群並已創造相當口碑與效益，公司暑假期間預計於全台推出11個展覽，包括與知名貼圖合作的「懶得"鳥"你特展」、「反應過激的貓三周年特展」，及全新的自製展「侏羅紀X恐龍水世界」。寬宏表示，公司會持續開發全台適宜場館，希望將藝文展覽帶到全台各縣市，並持續深耕自製IP展，以提高獲利能力。

整體而言，寬宏預估全年演唱會／音樂劇主辦場次將超過50場，其中在萬人以上大型場地的場次超過一半，將有助營收成長動能，今年主辦展覽活動亦可望突破20場，為公司歷來新高，從目前已開賣演唱會的預售情況均優於預期，部份場次甚至產生有加演來看，全年營運表現可望優於去年。