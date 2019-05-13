美麗概念股達爾膚季報俏 佐登-KY第二家醫美中心開幕

2019-05-13 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美麗概念股利多匯集，達爾膚（6523）首季季報表現亮眼，公司公告第一季稅後淨利0.55億元，每股稅後純益1.22元，主要受惠於台灣實體通路展現良好的銷售表現，以及大陸地區營運成長，使首季營運翻身，較去年第四季轉虧為盈。佐登-KY（4190）除了4月營收創歷史次高，第二家「佐登微爾」醫美中心本月在廈門開幕，為集團營收增添成長動能。

達爾膚表示，首季旗下產品持續創造熱賣的銷售成績，加上首季新推出的全新潤透光美白系列商品上市，帶動台灣地區營收年成長20％；在大陸地區方面，達爾膚將銷售策略加重於線上電商平台的布局，效益逐步展開，創造公司大陸地區的營收占比提升至27％，並在精準行銷策略的落實，以及兩岸市場布局雙雙遞出良好的銷售表現下，推升公司首季整體毛利率及營業利益率分別達69％、25％水準。

達爾膚表示，第二季除了有母親節檔期，還有年中慶等美妝通路旺季，有助於整體營運保持穩健的成長表現。今年將配合節慶推出滿額贈禮及多款優惠禮盒等的促銷優惠活動，亦持續更新明星品產品力。

佐登-KY表示，近年集團營運策略以積極研發高端優質產品，創造高獲利空間為主，今年開始展現成效。4月主要成長動力受惠於頂級抗老產品-BA-5肌密抗皺原液及美白新品雙雙創下佳績，另外，新SPA課程熱銷、512母親節優惠活動提前開跑等利多因素帶動業績成長。