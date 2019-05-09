轉型持續發酵 立凱電4月營收年增61%

2019-05-09 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）今日公告4月份合併營收0.44億元，較去年同期成長61%；累計1-4月營收1.19億元，較去年同期成長58%。

立凱電表示，樂金化學是目前成功打入車廠12/48V純鋰電池供應商的少數廠商之一，立凱電與樂金化學合作打入歐系車廠供應鏈後，將有利於後勢開發其他汽車新客戶，也有機會成為其他日韓鋰電池廠的合作夥伴，共同搶占鋰鐵電池替換鉛酸電池之新利基市場。

歐盟已明訂二氧化碳排放標準於2020年必須降到每公里低於100克，促使歐系品牌車廠旗下車款近9成皆有配備汽車啟停系統，且鋰鐵電池在環保要求、瞬充效率及淺充放循環壽命均較佳的優勢下，已經逐漸開始取代目前的主流鉛酸電池。燃油車及油電混合車配備啟停系統，可提升燃油效率4至15％，世界各國對碳排放日漸趨嚴標準，可望陸續跟進歐洲法規規範，預估汽車啟停電池的需求將在2020年進入爆發期。

公司表示，要打入歐、美、日客戶，成為供應鏈名單，認證相當重要，立凱電除了通過電池廠LG的認證，還要通過車廠的雙層認證，花費五、六年時間完成，立凱電也因此打下更穩固的基礎。立凱電強調徹底執行ISO與6S，6S管理源於日本，包括整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）與安全（SAFETY），這也是立凱電學習日本百年企業的長處，努力朝向百年企業目標邁進。

立凱電絕對重視公司治理，在營運績效、公司治理及企業社會責任努力有成，自2014年度（103年度）第一屆公司治理評鑑開辦以來，立凱電連續五年獲得上櫃公司排名前5％成績，顯示立凱電落實公司治理規劃、誠信經營、企業社會責任以及環境永續。立凱電表示，公司仍將每年不斷精進充實，以致力維持滿足高標的模範。