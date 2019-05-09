立凱電虧損收斂 Q1每股淨損0.46元

2019-05-09 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）今日公告首季財報，第1季合併營收7,494萬元，創近五季新高，較去年同期成長56.53%，季增257%，在本業、業外表現均正向成長帶動下，單季稅後淨損9,732萬元，與去年同期相比大幅收斂虧損40%；每股稅後淨損0.46元。

立凱電表示，集團一連串轉型規劃，調整已經到位，與南韓樂金化學（LG Chem Ltd）合作銷售鋰鐵電池予歐洲知名汽車大廠之產品已正式小量出貨，加上中國大陸的既有電動車電池客戶亦增加訂單出貨，第一季營收已見轉型效益。

該公司說明，由於去年同期尚有電動巴士事業的相關支出，以及金融資產預期信用減損損失等費用較高，去年第1季營業費用高達9,158萬元，在去年底電動巴士事業整頓已完成，且金融資產預期信用減損損失較低之下，今年第1季營業費用大幅縮減至5,473萬元；同時，去年第1季公司持有五龍電動車可轉債投資的公允價值下跌而發生金融資產減損情形，在今年第1季並無發生，因此業外部分由去年的業外支出4,968萬元，在今年第1季轉正為業外收益162萬元。

立凱電轉型進入替換鉛酸車用鋰鐵電池市場，已逐步取得客戶認證與訂單，繼與南韓第一大化學廠樂金化學公司（LG Chem Ltd）合作，打入歐洲車廠供應鏈，進軍歐洲汽車啟停電池領域之後，今年又正式與日本電池大廠湯淺公司（GS YUASA）正式簽訂合作備忘錄，湯淺電池公司正考慮採用立凱電所生產的磷酸鐵鋰材料製造鋰電池。因應未來日韓等客戶需求，董事會已決議辦理現金增資發行普通股3,100萬股，募集資金用以在台灣擴增高階鋰電池正極材料的計畫。