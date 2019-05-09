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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

六角4月營收年增四成歷史新高 單月首次站上4億大關

2019-05-09 16:24經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

六角國際（2732）4月合併營收4.09億元，較去年同期成長40.71％，在於第2季起進入茶飲旺季，並受惠「Chatime日出茶太」品牌綜效發威，而在去年已完成品牌與店面汰弱留強動作下，公司預期第2季獲利表現可望至少與營收成長表現同步，累計1~4月合併營收達14.99億元，年增率38.19％。

六角表示，4月合併營收較上月與去年同期雙成長，除來自於以「Chatime日出茶太」為主的母公司六角集團強勁的營收成長動能外，澳洲子公司與杭州瑞里亦維持雙位數的年營收成長，其中「Chatime日出茶太」今年以來陸續在全球持續展店，挹注穩定的加盟及權利金外，因新展店持續，同店銷售成長強勁，特別東南亞市場表現更是亮眼，原物料銷售收入持續推升營收。

六角進一步表示，公司今年以來的營收成長動能主要來自現有強勢品牌如「Chatime日出茶太」等的持續擴張，而非由於購併或開展新品牌所致，屬於自然有機成長，在營業費用控制得宜下，預期第2季獲利表現可望與營收成長表現同步，甚至優於營收成長性。

六角亦持續加強與「Chatime日出茶太」各地經銷夥伴的合作關係，5月7日公司董事會才通過與加拿大日出茶太代理商Kevito Group Ltd展開策略聯盟，六角將投資入股取得22%，進一步強化雙方合作深度。

展望全年，六角持續採取全球授權展店模式，旗下「Chatime日出茶太」今年全球新展店目標為180~200店，除了菲律賓年中邁向百店及印尼300店的里程碑外，也積極爭取日本市場珍珠奶茶商機，往站穩當地手搖茶品牌龍頭地位邁進。

杭州瑞里仍將繼續拓展旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌的經營，在已有1400間店規模下，全年展店目標仍維持兩成成長不變，杭州瑞里今年亦將瞄準中國西南與東北地區商機，目前除已確定在雲南昆明設立物流倉儲外，會再增設另一新的物流倉儲，為迎夏再戰新高。

營收瑞里
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