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富喬斗六玻纖紗廠事故 無人傷亡停工3天檢修

2019-05-09 15:55經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

富喬（1815）今（9）日公告，公司斗六玻纖紗一廠於5月9日上午6時，因熔爐玻璃液滲漏，造成液位下降，無人員傷亡，基於考量安全暫時停工進行維修。

富喬也提到，考量生產人員安全，進行停工維修，熔爐及管線全面檢修，預計停工三天進行全面檢修，停工損失估計約新台幣1,000萬元，因尚有虎尾玻纖紗二廠及斗六玻纖布廠維持正常生產，且已有投保產物保險，待確定事故原因後再啟動保險求償事宜，故對公司財務、營運並無重大影響。

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