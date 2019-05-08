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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

泰金估6月回台上櫃 今年營收有望創新高

2019-05-08 18:40經濟日報 記者宋健生╱即時報導

總部設在泰國的全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629），預訂6月初日回台掛牌上櫃，受惠美中貿易戰帶動的轉單效益，泰金今年將新增多家品牌與通路客戶，法人估全年營收看增12%至16%，有望創歷史新高。

泰金董事長許大進表示，美中貿易戰後，各大廠紛紛轉向東南亞尋求合作夥伴，而泰金在泰國深耕多年，預計在成功取得家得寶（Home Depot）訂單後，今年可望再增加1至2家北美新客戶，為營收成長挹注動能。

泰金明天將召開上櫃前業績發表會，今天公布第1季財報，營收2.41億元，營業毛利6,074萬元，稅前淨利4,663萬元，稅後淨利3,931萬元、年增56.1%，每股稅後純益1.31元，獲利創歷史同期新高。

泰金第1季毛利率25%，較去年同期增加8個百分點，亦優於去年全年的19%；主要因為今年打入北美第一大家飾與建材零售通路家得寶的供應鏈，加上公司進行產品組合優化調整所致。

泰金為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包含櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等，公司已投入行業10餘年，為同時擁有OEM、ODM與OBM的家飾鑄件業者。

泰金去年營收8.94億元，稅前淨利8,967萬元，稅後淨利7,392萬元，每股稅後純益2.47元；法人估，在美中貿易戰轉單效益發酵，以及新通路業績帶動下，全年營收有望突破10.3億元新高，每股稅後純益上看4元以上。

許大進強調，泰金具備產品設計、模具開發、壓鑄成型、表面處理及產品包裝的一條龍生產服務，相較同業擁有品質掌控、成本競爭力與交期準確等優勢。

另外，公司可提供鋅合金、鋁合金、碳鋼與不鏽鋼等不同材質的生產能力，因此獲國際大廠指定為戰略合作夥伴；長期客戶包括宜家（IKEA）、沃爾瑪（Walmart）、美羅克（Amerock）與摩恩（MOEN）等歐洲與北美知名家飾品牌及連鎖通路。

另外，泰金在自有品牌的經營亦見初步成果，目前公司旗下兩個自有品牌產品均已在北美亞馬遜、沃爾瑪與家得寶等電子商務網站販售，未來再將進軍實體通路。

泰金投控董事長許大進。記者宋健生／攝影
泰金投控董事長許大進。記者宋健生／攝影
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