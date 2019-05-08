泰金-KY 9日召開上櫃前業績發表會 估6月上旬掛牌上櫃

2019-05-08 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）9日召開上櫃前業績發表會，將於6月上旬掛牌上櫃，該公司為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包含櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等。泰金KY今年第1季合併營收達2.41億元、稅後淨利3900萬元，每股稅後盈餘1.31元，獲利表現創下同期新高。

30年前泰金-KY董事長許大進響應政府的南向政策，前去泰國投資；回憶當時到語言不通的環境打拚，還要繳出一些成績單來，真的很不容易，開玩笑的說，「為了要打拼生活，泰文一定要好，現在講泰文已經很流利」，當時要到泰國打拚可是全家一起去，抱著破釜沈舟的決心，帶著母親、太太，年僅8歲女兒跟6歲兒子的子女到泰國打江山。

泰金-KY已投入這個行業10餘年，同時擁有OEM、ODM與OBM的家飾鑄件業者，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵下，泰金2019年第1季稅後淨利3900萬元，每股稅後盈餘1.31元，獲利表現創下同期新高，且已超越2018年上半年；而第1季合併營收與去年同期相當下，稅後淨利與每股稅後盈餘的年增率達56％，創下歷年同期新高表現。泰金第1季毛利率達25％，則較去年同期增加8個百分點，也優於2018年全年的19％。

泰金-KY具備產品設計、模具開發、壓鑄成型、表面處理及產品包裝的一條龍生產服務，相較同業擁有品質掌控、成本競爭力與交期準確等優勢，公司並可提供包括合金、鋁合金、碳鋼與不鏽鋼等不同材質的生產能力，因此獲國際大廠青睞指定為戰略合作夥伴，泰金目前的長期客戶包括宜家、美羅克與摩恩等歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者。

許大進指出，第1季營運表現相較去年有顯著成長，主要是2019年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶的供應鏈，加上公司進行產品組合優化調整所致，帶動公司第1季營運表現亮眼。