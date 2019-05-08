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富喬配股利0.6元 今年Q1每股賺0.15元

2019-05-08 15:18經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

富喬（1815）今（8）日公告107年度經董事會決議通過之盈餘分配案，對去年獲利擬每股配發現金股利0.5元以及盈餘轉增資配股0.1元，合計股利0.6元。

富喬董事會今日也決議通過之108年第一季合併財務報表，今年首季淨利約6,245.1萬元，單季每股稅後純益約0.15元，較去年同期0.34元下滑。

富喬股利
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