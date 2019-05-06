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創業家兄弟公告4月營收 年增6.5%

2019-05-06 11:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）今（6）日公告4月合併營收3.8億元，年增6.52%；累計前四個月合併營收15.24億元，年減6.32%，衰退幅度收斂。創業家指出，4月掌握「AI+大數據」關鍵技術力，加上連續幾波虛實整合跨界策略結盟，推出主題專區等布局，均為其營收帶來成長動能。

創業家子公司松果購物的成長，也為其營運升溫關鍵之一，去年展開獲利之旅至今，成長力道強勁。松果表示，4月受惠戶外活動及母親節檔期商機，雙引擎推動交易額表現，加上多元異業結盟合作為營運添柴，在強化節慶商機及導客引流雙管策略，挹注單月交易額再創成立以來歷史新高紀錄，年成長超過130%。

松果朝著上櫃之路邁進，最快第二季將公開發行，第三季登錄興櫃市場，目前時程不變。松果持續加強平台互動，5月開始將有新「社群方案」規劃，松果總經理吳佩雯說，簽到、互動、動態等將是第一步，以此逐步擴展，同時加強品牌曝光及整體認同價值，期望透過創造群眾效益為下一波成長添加動能，持續帶動松果交易額年成長達三位數躍進。

展望5月，創業家將延續母親節節慶買氣，持續放大規模效應，並開始鋪陳端午商機的布局；此外，將推出「生活市集 自有品牌專區」，一次推出超過10款商品來強化「品牌形象」及「自有品牌促購」的策略，讓生活市集這個品牌與消費者有更高度的連結。

松果部分，同時迎接「松果購物周年慶大促」的到來全力備戰，更將首度推動區域營銷合作及行動交通導流方案，強化引流導客及增進品牌能見度之策略，為5月營運加持力拼再創新紀錄。

創業家靠著精確掌握「AI+大數據」技術，以及調整行銷策略，首季每股純益（EPS）0.89元，為近兩年高點；單季營業毛利2.2億元、毛利率19.24％，雙創上櫃後單季新高。談及第二季，創業家仍以「三購」策略迎戰，包含「自有品牌商品促購」、「點數經濟刺激回購」以及「深度經營大組數團購」。

創業家兄弟營收
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