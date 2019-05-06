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勤崴專注發展電子地圖 搶攻自駕車市場

2019-05-06 10:32聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，董事長柯應鴻表示，感謝中華電信的轉投資，才有今天的勤崴。

中華電信董事長謝繼茂表示，勤崴是國內圖資的第一名，目前更積極投入自動駕駛的領域。

勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，櫃買中心總經理李愛玲（右）致贈鳳凰雕...
勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，櫃買中心總經理李愛玲（右）致贈鳳凰雕塑給勤崴董事長柯應鴻（左）。記者鄭超文／攝影
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勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，董事長柯應鴻表示，感謝中華電信的轉投...
勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，董事長柯應鴻表示，感謝中華電信的轉投資，才有今天的勤崴。記者鄭超文／攝影
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勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，董事長柯應鴻（左二）敲鑼慶祝。記者鄭...
勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，董事長柯應鴻（左二）敲鑼慶祝。記者鄭超文／攝影
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勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，所有團隊一起合影。記者鄭超文／攝影
勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，所有團隊一起合影。記者鄭超文／攝影
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中華電信櫃買中心自動駕駛
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