勤崴專注發展電子地圖 搶攻自駕車市場

2019-05-06 10:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



勤崴國際科技上午在櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，董事長柯應鴻表示，感謝中華電信的轉投資，才有今天的勤崴。