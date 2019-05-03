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中華電小金雞中籤率僅0.4% 勤崴以138元掛牌

2019-05-03 12:43經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電小金雞勤崴（6516）競拍及申購順利完成，市場反應熱烈，上櫃承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達212元，競拍得標加權平均價格193.85元，約為競拍底價106.15元的1.83倍；公開申購價138元，總計吸引超過23萬人參與申購，中籤率僅0.44%，預計在5月6日掛牌上櫃。

勤崴成立至今11餘年，營收及獲利表現亮眼，2016~2018年營收分別為2.85億元、2.91億元、3.32億元，勤崴指出，配合汽車與通訊技術的發展日新月異，以高精細的3D圖資、即時交通大數據及智能化導航功能，提供即時更新行車路況、查詢附近停車場資訊等多元功能，迎接車聯網時代商機。

勤崴表示，車聯網打破傳統車機的限制，透過雲端大數據的運算，突破單一車機硬體效能限制，隨著智慧車載系統普及，雲端大數據的資料將會更加完整，提供的行車資訊也會更加準確。

展望未來，勤崴指出，車聯網服務是整合圖資、大數據分析、軟硬體應用廠商及電信服務商，所形成的車聯網生態系統，將因此開啟智能汽車新時代，目前除提供BMW智慧互聯駕駛系統（Connected Drive）雲端服務外，今年進一步成為Audi、Porsche的雲端服務供應商，更已經成為Toyota的Drive+ Connect智聯車載系統合作廠商，在車聯網完整布局下，對進軍百億車聯網市場深具信心。

車聯網雲端服務大數據

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