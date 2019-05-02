櫃買中心：興櫃公司去年獲利成長 有三大產業

2019-05-02 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心表示，興櫃公司應申報2018年度財務報告家數為241家，皆已於4月30日完成公告申報作業。經統計，興櫃公司2018年度整體稅前純益總計約142億元，較2017年成長16億元，成長幅度約12.6%，獲利成長的主要產業為電子零組件業、電機機械，以及半導體業等。

興櫃公司2018年度呈稅後淨利者計149家，占整體興櫃公司61.8%。其中，2018年度賺超過一個股本，即每股盈餘（EPS）逾10元的公司計有五家；EPS為5元以上未達10元的公司計有18家；2元以上未達5元的公司計有53家；合計76家公司EPS在2元以上，占全部興櫃公司31.5%。此外，有超過半數興櫃公司EPS是較去年度成長的，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站也提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名）查詢利用。