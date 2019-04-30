興櫃五強 年賺逾一股本

2019-04-30 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



興櫃公司去年財報公告到30日告一段落，據統計，「興櫃五強」洋基工程（6691）、沅聖、禾聯碩、汎德永業、軒郁去年都賺超過一個股本，受惠半導體、光學廠擴建的洋基工程竄升第一強，大賺近二個股本。

台新投顧副總黃文清表示，興櫃個股去年表現亮麗，包括有富爸爸鴻海集團康聯生技、友達集團旗下的瑞鼎科技、也屬鴻海集團的樺漢旗下智能家居裝置業者沅聖，去年每股獲利各繳出7.19元、8.68元、18.27元佳績，航太相關的長亨龍、駐龍也有7、8元之譜，5月將轉上市的禾聯碩每股獲利能力更爬升到興櫃第三名。

進一步檢視，去年興櫃EPS第一強的洋基工程為高科技設備廠，客戶包括台積電、精材、大立光、群創等多家知名上市櫃公司，受惠於兩岸半導體廠積極擴產，並成為光學大廠穩定供應商，近年來營運穩步成長，去年營收59.74億元，年成長10.2%，稅後純益5.42億元，年增率達33.9%，每股純益高達19.08元；今年第1季營收14.95億元，年成長高達133.7%，令市場刮目相看。

洋基工程去年8月登錄興櫃，為今年轉上櫃暖身。法人表示，隨半導體及光電等科技產業技術持續創新，帶動廠商擴廠或廠房升級需求，有望同時帶動無塵室工程與機電系統整合成長，有利未來發展。

沅聖去年因美國大客戶被電商巨擘亞馬遜（Amazon）併購，躍居亞馬遜合格供應商，並瞄準其智能物流解決方案，進軍物流櫃、物流棧板商機，法人預期，今年業績可望開花結果。沅聖董事會日前通過擬配發13.1元現金股利，以30日收盤價205.1元推算，現金殖利率超過6%。

禾聯碩預計5月轉上市，掛牌後有機會成為家電業新股王；去年合併營收53.26億元，稅後純益達8.10億元，每股純益12.13元，創歷史新高；董事會決議擬每股配發現金股利9元，以30日收盤價122元計算，殖利率達7.3%。