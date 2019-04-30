新普：持續積極經營大陸市場

2019-04-30 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



新普科技今（30）日發表聲明表示，針對3月27日法說會相關媒體報導說明事宜，新普強調，將全面且積極的針對中國大陸市場的相關需求，進行研發和布局。

新普表示，針對本公司3月27日法說會時，部分媒體報導『宋福祥董事長提及新普科技從不與中國大陸客戶做生意』實非新普科技和宋福祥董事長當下所表達原意，對於中國大陸市場佈局的相關說法，亦非事實，由於時間倉促，無法完整陳述，引發媒體的誤會與相關人士的疑慮，本公司除深感遺憾外，特在此做出完整的澄清與說明：

1. 中國大陸市場一向是本公司相當重視的市場之一，在全球市場佈局中佔有重要關鍵地位。目前而言，本公司對於傳統和非傳統資訊類電池模組產品的推出在商業策略的進程上有各種評估及考慮，本公司已將全面而且積極的針對中國大陸市場的相關需求進行研發和佈局。

2. 本公司在“兩岸一家親”理念指引下，當進一步持續對中國大陸的投資和建廠，進一步拓寬大陸市場，進而提升自己的科技水平，以全面強化新普科技的國際競爭力。

3. 新普科技一向堅定支持九二共識，認同兩岸一中，全力支援兩岸之間走和平發展的道路，為兩岸同胞的共同福祉做出自己的貢獻。目前，我公司在中國大陸投資的企業在來自各界包含政府、投資人、供應商及客戶等的關心和支持下，發展相當順利，請各位投資人放心。