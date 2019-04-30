櫃買市場業績發表會 5月13蚎起陸續登場

2019-04-30 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



上櫃公司2019年第1季財務報告將於5月中旬前陸續公告，櫃買中心為協助資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，將辦理七場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為5月13日、17日、21日、22日、24日、28日及30日。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，這系列業績發表會各場主題依序為「富櫃50」、「富櫃200(一)」、「智慧科技」、「生技醫療」、「休閒生活」、「環保綠能」及「富櫃200(二)」等，共邀請21家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，3月27日發布的「富櫃200指數」以去年底股價市值為基期定為5,000點，今年以來已上漲逾900點，接近6,000點關卡。為加強投資人對「富櫃200指數」成分股公司的了解，這系列邀請九家富櫃200指數成分股公司與會進行簡報及與投資人互動，包含首場次同為富櫃50指數成分股的聖暉(5536)、中美晶(5483)與環球晶(6488)，「富櫃200(一)」主題之神準(3558)、合富-KY(4745)與智基(6294)，及「富櫃200(二)」主題之晶宏(3141)、網龍(3083)與晶焱(6411)。

此外，並安排智慧科技、生技醫療、休閒生活及環保綠能等4場產業主題之業績發表會，各場分別邀請晟田(4541)、耕興(6146)、科際(4568)；太醫(4126)、訊聯(1784)、寶島科(5312)；大田(8924)、邑錡(7402)、寬宏(6596)；崑鼎(6803)、旭源(8421)、崇友(4506)等12家上櫃公司參加。