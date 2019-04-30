網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下子公司 Pi 拍錢包今（30）日宣布與玉山銀行合作的「玉山 Pi 拍錢包信用卡」，推出5月超級回饋。網家表示，以玉山Pi 拍錢包信用卡繳納個人綜合所得稅，回饋1%P幣，回饋上限2000 P幣，相當於繳稅實付金額20萬元以下的部分可享業界最高回饋。

此外，網家同時和Edenred台灣（宜睿智慧）合作，推出「拍享券」票券服務在Pi拍錢包內提供超過50個連鎖通路品牌電子票券，讓消費者可以利用P幣直接抵用購買；此外，「有無外送」服務也同步進駐Pi 拍錢包App，繼全家便利商店、台灣大車隊後，再新增4.5%高額回饋夥伴。

網家暨Pi拍錢包董事長詹宏志表示，網家集團長期深耕會員經濟生態系，透過玉山 Pi 拍錢包信用卡，打造會員經濟最強大的消費生活圈，是今年單一卡別推動量能最大的案型。P幣結合Pi拍錢包App為串聯線上和線下通路消費與支付體驗的關鍵鏈結，且P幣可全額折抵，對消費者產生高互動信任基礎，帶來最佳的服務體驗。

詹宏志也說，Pi 拍錢包將為台灣零售產業創造更巨大的消費潛力，推動更優質的數位生活體驗。強卡環伺之下，PChome透過「點數經濟」打造全台電商最強大的會員生活圈，以「聯名卡搭配行動支付付款」的策略奏效；以其發行的P幣帶動跨虛實通路、跨場景行銷、跨業種類別的消費情境皆可適用，擴增用戶黏著度效益。

網家去年8月和玉山銀行合作，推出Pi拍錢包信用卡，成效不俗。玉山銀行總經理黃男州指出，此款信用卡首創的即時綁卡服務，及最高4.5% P幣回饋且回饋無上限，在市場上引起廣大迴響，吸引超過70%的顧客透過線上申請，多元使用場域超過5萬個據點，滿足卡友生活中不同支付情境的需求，成為消費的首選。

Pi 拍錢包預計於下半年，和百貨通路的統一時代百貨、全台最大且唯一超過千億成交金額（GMV）的露天拍賣，合作行動支付服務，露天也是繼PChome線上購物全通路（PChome24h購物、PChome購物中心和PChome書店）後，第二家進駐的線上通路。