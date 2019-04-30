親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

ISIS領袖「巴格達迪」沒死，5年來首次現身！

通訊軟體「打假」之戰 LINE怎麼做？

網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）旗下子公司 Pi 拍錢包今（30）日宣布與玉山銀行合作的「玉山 Pi 拍錢包信用卡」，推出5月超級回饋。網家表示，以玉山Pi 拍錢包信用卡繳納個人綜合所得稅，回饋1%P幣，回饋上限2000 P幣，相當於繳稅實付金額20萬元以下的部分可享業界最高回饋。

此外，網家同時和Edenred台灣（宜睿智慧）合作，推出「拍享券」票券服務在Pi拍錢包內提供超過50個連鎖通路品牌電子票券，讓消費者可以利用P幣直接抵用購買；此外，「有無外送」服務也同步進駐Pi 拍錢包App，繼全家便利商店、台灣大車隊後，再新增4.5%高額回饋夥伴。

網家暨Pi拍錢包董事長詹宏志表示，網家集團長期深耕會員經濟生態系，透過玉山 Pi 拍錢包信用卡，打造會員經濟最強大的消費生活圈，是今年單一卡別推動量能最大的案型。P幣結合Pi拍錢包App為串聯線上和線下通路消費與支付體驗的關鍵鏈結，且P幣可全額折抵，對消費者產生高互動信任基礎，帶來最佳的服務體驗。

詹宏志也說，Pi 拍錢包將為台灣零售產業創造更巨大的消費潛力，推動更優質的數位生活體驗。強卡環伺之下，PChome透過「點數經濟」打造全台電商最強大的會員生活圈，以「聯名卡搭配行動支付付款」的策略奏效；以其發行的P幣帶動跨虛實通路、跨場景行銷、跨業種類別的消費情境皆可適用，擴增用戶黏著度效益。

網家去年8月和玉山銀行合作，推出Pi拍錢包信用卡，成效不俗。玉山銀行總經理黃男州指出，此款信用卡首創的即時綁卡服務，及最高4.5% P幣回饋且回饋無上限，在市場上引起廣大迴響，吸引超過70%的顧客透過線上申請，多元使用場域超過5萬個據點，滿足卡友生活中不同支付情境的需求，成為消費的首選。

Pi 拍錢包預計於下半年，和百貨通路的統一時代百貨、全台最大且唯一超過千億成交金額（GMV）的露天拍賣，合作行動支付服務，露天也是繼PChome線上購物全通路（PChome24h購物、PChome購物中心和PChome書店）後，第二家進駐的線上通路。

網家指出，屆時露天拍賣超過1100萬的會員，均可使用Pi拍錢包進行行動支付付款，可使用在超過1億3300萬件商品，所有Pi拍錢包會員消費時，也可以利用P幣抵用消費全站商品，未來也將推出更進一步的買家回饋活動。

網家董事長詹宏志出席致詞。記者蔡銘仁／攝影
網家董事長詹宏志出席致詞。記者蔡銘仁／攝影
分享
Pi拍錢包今（30）日宣布與玉山銀行合作的「玉山 Pi 拍錢包信用卡」，推出5月...
Pi拍錢包今（30）日宣布與玉山銀行合作的「玉山 Pi 拍錢包信用卡」，推出5月超級回饋。記者蔡銘仁／攝影
分享

玉山銀行網家信用卡
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

晟德股利3元 殖利率1.8%

2019-04-30 00:12

順達 上季每股賺0.71元

2019-04-30 00:11

萬年清 今年營收看增

2019-04-30 00:11

創業家 搶500億飲料商機

2019-04-30 00:11

環保新兵 萬年清5月上櫃

2019-04-29 14:56

熱門文章

長聖股價狂衝 五天漲一倍的秘密

2019-04-29 18:39

華南金擬配現金、股票股利各0.545元 殖利率不到3%

2019-04-29 19:33

蘋概三強 首季財報黯淡

2019-04-30 01:19

台股避風浪 法人最愛14檔

2019-04-29 14:58

華新科首季衰退 獲利季減52.6%

2019-04-29 14:52

強攻Micro LED 買盤點火鴻海、榮創

2019-04-29 13:11

內資避險 大買兩檔ETF

2019-04-29 23:43

法人：Q2恐價跌10% 被動元件族皺眉

2019-04-29 14:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top