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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

唯數去年營運創三高 擬配發現金股利2.5元

2019-04-25 17:47經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

遊戲IP整合商唯數（6626）公布2018年度財務報表，全年合併營收創18.57億元新高，合併稅後純益1.16億元，獲利較去年增207%，每股盈餘4.87元，為連續四年獲利，並創歷史新高紀錄。而董事會並決議擬每股配發2.5元現金股利，亦為歷史新高。

綜觀2018年唯數海、內外市場運營成績皆有亮眼表現，產品策略持續以精緻化、長線型IP大作為主力，穩扎穩打力抗市場競爭有成。去（2018）年度台港澳發行成績再創新高，主要受惠MMORPG遊戲大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》熱度持續發燒，而上市至今約1年半，近月仍屢屢攻佔iOS、Google play雙平台暢銷榜前5名佳績，營收不墜，為深耕上百萬RO手遊用戶，唯數更在台灣北中南、港澳等地，連續舉辦近千場玩家聚會和回饋性活動，提供玩家交流機會，延續產品熱度激勵貢獻，年收登高。

此外，唯數看準海外市場契機，自2016年初起便看向亞太積極佈局，繼日本、泰國相繼成立子公司，去年並成功發行SLG策略遊戲《大三國志》，成功在競爭激烈的日本市場中異軍突起，該遊戲推出至今達1年8個月，除2018年12月再度榮登日本iOS暢銷榜第10名外，今（2019）年更連續蟬聯iOS、Google play策略及模擬類遊戲前10名排行，再創日本營運高峰，為唯數2018年海外貢獻額締造新紀錄。而去年Q3接續成立韓國唯數公司，培養在地化專業運營團隊。

展望2019年，唯數將秉持發行、研發並重的策略，深耕台灣放眼海外，日前（4/22）與國際知名IP迪士尼合作，攜手於台港澳推出的療癒遊戲新作《Disney Tsum Tsum Land》發行未滿一週，已成功盤據iOS台港澳下載前3名寶座，IP威力十足。且由唯數自研自發的霹靂布袋戲電競手遊《霹靂無雙》也將預計於Q2火熱推出，下半年則取得遊戲研發大廠網易遊戲繼《陰陽師》後又一SLG策略遊戲大作《神諭文明》，和女性向戀愛養成產品為主力，年度於台港澳預計推出4-5款熱銷產品。

在海外市場部分，泰國Q2將推出擁有500億觀看數的影視武俠鉅作《烈火如歌》同名手遊，挾劇中男主角F4男神「仔仔·周渝民」在泰國的超高人氣，遊戲尚未正式推出，就已引發泰網友熱烈關注和討論。而日本繼SLG策略遊戲《大三國志》亮眼成績後，唯數將以同類型遊戲《神諭文明》接續攻佔日本策略遊戲市場，憑過往成功運營的操作經驗，及日本玩家對策略遊戲的貢獻與喜好，唯數前進亞太勢不可擋，2019年海、內外動能強勁發展看旺。

唯數iOS

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