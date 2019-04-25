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打破出走謠言 林宥嘉續留華研、動力火車也宣布簽約

2019-04-25 12:09經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

華研（8446）表示，今年工作滿檔的林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰，打破先前傳出林宥嘉約滿出走華研的謠言。動力火車也宣布與華研國際訂下長久合作的盟約，延續彼此已超過20年的合作情誼。

而與華研國際合作超過20個年頭的動力火車，更強調「我們從未想要離開公司。」近期動力火車再度與華研國際簽定長久合作的盟約，今年上半年的演出超過35場，收入已破3,000萬元，下半年的商演及巡演也將不間斷地進行。

動力火車已緊鑼密鼓準備今年的新作品，明年後也計畫進行新的巡迴演唱會。

此外，華研表示，深知戲劇與音樂可以達到互相幫襯的效果，從早年動力火車演唱電視劇《還珠格格》的主題曲《當》，讓他們紅遍海內外，無人不朗朗上口開始，到先前田馥甄演唱的電影《我的少女時代》主題曲《小幸運》，更是成為創下YouTube首支點擊率破億紀錄的華語歌曲。

近期的大熱電視劇《我們與惡的距離》，分別由林宥嘉和郁可唯所演唱的主題曲《別讓我走遠》和插曲《路過人間》，短時間內即在各數位音樂排行榜中強勢問鼎冠亞軍。

華研國際音樂有包括電影《我的少女時代》、《紅衣小女孩2》、電視劇《麻醉風暴2》、《我們與惡的距離》戲劇等投資與歌曲合作案。這次繼「我們與惡的距離」之後，再度有機會與大慕影藝更深入合作，參與「做工的人」這部眾所期待的好作品。

華研（8446）表示，今年工作滿檔的林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰，打破先前傳...
華研（8446）表示，今年工作滿檔的林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰，打破先前傳出林宥嘉約滿出走華研的謠言。華研／提供
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郁可唯新加入華研國際即將推出新專輯《路過人間》。華研／提供
郁可唯新加入華研國際即將推出新專輯《路過人間》。華研／提供
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動力火車宣布與華研國際訂下長久合作的盟約，延續彼此已超過20年的合作情誼。華研／...
動力火車宣布與華研國際訂下長久合作的盟約，延續彼此已超過20年的合作情誼。華研／提供
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華研電視林宥嘉

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