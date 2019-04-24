母親節碰報稅季 創業家應景推「媽咪購省節」搶市

2019-04-24 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



一年一度的母親節即將到來，而適逢5月報稅季，雙重額外支出對於不少上班族、小資族而言相當吃緊。創業家兄弟（8477）要助消費者歡度母親節兼省荷包，今（24）宣布旗下生活市集，即日起至5月14日推出「媽咪購省節」，集結超過百項熱門商品，精選五大專場，不限消費金額免運，商品最低22折起。

此外，創業家也同步在生活市集推出五大好康，包含「全家取貨登記送經典唐寧茶」、「銀行優惠回饋」、「春省季集印花」、「我是購省王」、「買生活市集衛生紙抽潔客幫居家清潔服務」等優惠活動。

母親節大檔登場，倒數不到三周，創業家觀察發現，不少消費者已開始密集物色要送給母親的禮物，站上母親節採購品項近一周搜尋度較前周顯著提升。綜觀生活市集銷售狀況，以3C家電、保健食品、母嬰用品，為母親節三大熱門品類。

買氣最旺的3C家電，以小型智能品項為大宗，熱銷價格帶介於2500元至8700元。創業家舉例，如拿下生活市集第一季最熱銷家電冠軍的「IRIS IC-FAC2 雙氣旋智能除蟎吸塵器」，持續穩坐4月熱賣商品Top3；值得一提是，近年國內運動風氣盛行，帶動價格實惠的「小米手環3」躍升生活市集近一周最熱搜商品，搜尋度單週暴增超過70倍，成為最受關注的母親節禮物品項。

另，創業家也說，許多消費者傾向在母親節，採購養生的保健食品，幫媽媽好好補身體、為健康加分，生活市集站內保健食品近一個半月的銷量已成長超過五成，預期整體銷售將隨著母親節腳步近，買氣持續發酵。此外，母嬰用品在母親節大多有促銷活動，許多媽媽們亦偏好於優惠檔期大量囤貨濕紙巾、尿布等商品，帶動母嬰用品買氣普遍會在4月份開始顯著升溫。

母親節蛋糕大戰，近期在各電商平台發酵。創業家指出，生活市集上今年母親節蛋糕已出現買氣，近一個月站上相關品項的詢問度較前月暴增近四倍；看好母親節檔期的蛋糕西點商機，更希望邀請消費者在母親節購物之餘也能做公益、送愛心，今年生活市集在母親節擴大公益活動規模，在「媽咪購省節」期間推出「公益商品 愛心不能省」專場。