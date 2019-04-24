親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

為韓國瑜打造初選規則打到痛處？ 蘭萱：郭台銘有點故意

日本外海發現 2000公斤巨型大白鯊遭海龜噎死

母親節碰報稅季 創業家應景推「媽咪購省節」搶市

2019-04-24 13:02經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

一年一度的母親節即將到來，而適逢5月報稅季，雙重額外支出對於不少上班族、小資族而言相當吃緊。創業家兄弟（8477）要助消費者歡度母親節兼省荷包，今（24）宣布旗下生活市集，即日起至5月14日推出「媽咪購省節」，集結超過百項熱門商品，精選五大專場，不限消費金額免運，商品最低22折起。

此外，創業家也同步在生活市集推出五大好康，包含「全家取貨登記送經典唐寧茶」、「銀行優惠回饋」、「春省季集印花」、「我是購省王」、「買生活市集衛生紙抽潔客幫居家清潔服務」等優惠活動。

母親節大檔登場，倒數不到三周，創業家觀察發現，不少消費者已開始密集物色要送給母親的禮物，站上母親節採購品項近一周搜尋度較前周顯著提升。綜觀生活市集銷售狀況，以3C家電、保健食品、母嬰用品，為母親節三大熱門品類。

買氣最旺的3C家電，以小型智能品項為大宗，熱銷價格帶介於2500元至8700元。創業家舉例，如拿下生活市集第一季最熱銷家電冠軍的「IRIS IC-FAC2 雙氣旋智能除蟎吸塵器」，持續穩坐4月熱賣商品Top3；值得一提是，近年國內運動風氣盛行，帶動價格實惠的「小米手環3」躍升生活市集近一周最熱搜商品，搜尋度單週暴增超過70倍，成為最受關注的母親節禮物品項。

另，創業家也說，許多消費者傾向在母親節，採購養生的保健食品，幫媽媽好好補身體、為健康加分，生活市集站內保健食品近一個半月的銷量已成長超過五成，預期整體銷售將隨著母親節腳步近，買氣持續發酵。此外，母嬰用品在母親節大多有促銷活動，許多媽媽們亦偏好於優惠檔期大量囤貨濕紙巾、尿布等商品，帶動母嬰用品買氣普遍會在4月份開始顯著升溫。

母親節蛋糕大戰，近期在各電商平台發酵。創業家指出，生活市集上今年母親節蛋糕已出現買氣，近一個月站上相關品項的詢問度較前月暴增近四倍；看好母親節檔期的蛋糕西點商機，更希望邀請消費者在母親節購物之餘也能做公益、送愛心，今年生活市集在母親節擴大公益活動規模，在「媽咪購省節」期間推出「公益商品 愛心不能省」專場。

創業家表示，愛心不能省專廠攜手唐氏症基金會、勵馨基金會、喜憨兒基金會，推出公益檸檬乳酪蛋糕禮盒、甜馨花開禮盒、橙香金沙可可蛋糕等公益品項，更首度與台北市康復之友協會、育成基金會合作上架母親節糕點，總共14款公益糕點新品，期許實踐通路平台的企業社會責任，並與廣大消費者在充滿溫馨氣氛的母親節，一同發揮愛心。

生活市集搶攻母親節商機，即日起至5月14日推出「媽咪購省節」。圖／創業家提供
生活市集搶攻母親節商機，即日起至5月14日推出「媽咪購省節」。圖／創業家提供
分享

母親節創業家兄弟

相關新聞

太景C肝新藥 報佳音

2019-04-24 00:14

網龍新手遊 瞄準女玩家

2019-04-24 00:13

新鉅科現增案 須補件

2019-04-24 00:13

雍智大漲68% 蜜月行情甜

2019-04-24 00:11

博大 營收有望走高至Q3

2019-04-24 00:11

朋程新品單價 大增1.7倍

2019-04-24 00:11

中美晶 看旺今年營運

2019-04-24 00:10

太陽能電池將停產 益通跌停

2019-04-23 14:32

熱門文章

這家公司股價35元 配息+減資發15元

2019-04-23 19:32

兆豐金現金股息殖利率6% 居金控股之冠

2019-04-23 18:00

「五窮六絕」淡季將至…法人：適度轉向傳產股

2019-04-24 00:57

影╱台股站上「萬一」 這位大師說5月就會衝過去年高點

2019-04-23 18:29

二低一高股 市場追價

2019-04-24 00:16

旺宏、華邦電 大摩「跳評」喊買

2019-04-24 10:58

五虎將發威 台股重返萬一

2019-04-23 23:32

郭台銘宣布選總統前數月買股 綠委關心有無涉及證交法

2019-04-24 11:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top