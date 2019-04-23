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太景C肝純口服直接抗病毒療法 啟動中國三期臨床試驗

2019-04-23 16:12經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

太景-KY（4157）今（23）日宣布，由「東莞東陽光太景醫藥研發有限責任公司」開發之慢性C型肝炎純口服直接抗病毒合併療法－伏拉瑞韋（Furaprevir）聯用依米他韋（Yimitasvir）正式啟動大陸三期臨床試驗；C肝兩藥併用的三期臨床試驗設計方案已通過藥品審評中心（CDE）審核，且此方案能大幅降低試驗時間及費用。

東莞東陽光太景於日前在北京舉辦研究者會議，此臨床試驗共有43家醫院參與，現場將近200名研究人員共同與會，正式啟動三期臨床試驗。CDE已於3月審核同意三期臨床試驗方案。

此試驗設計為單組目標值法，不須進行安慰劑對照組試驗，可大幅減少時間及費用成本。試驗目標為治療後12周持續病毒反應率（SVR12）；收案目標人數為360人（含330例無肝硬化患者、30例肝硬化患者）。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，近年已有國外藥廠多個C肝口服新藥進入大陸市場，但治療費用高昂，對多數患者而言仍屬沉重負擔，伏拉瑞韋與依米他韋的合併療法著眼於增加市場競爭及價格優勢，藉以搶佔大中華區的C型肝炎治療領域。

黃國龍進一步說明，為讓C肝患者能早日受惠，東莞東陽光太景積極掌握臨床發展時程，自啟動二期臨床起，後續發展時程皆早於預期計畫。

太景於2016年10月攜手大陸東陽光藥共同開發新型C肝純口服直接抗病毒合併療法，根據過去法說會公布資料，目標為2020年完成三期臨床試驗。依據合約，在完成三期臨床試驗及遞交中國藥證申請二個時間點後，太景北京將獲取各一個500萬美元（總計1000萬美元）的里程碑款。太景今股價收17.85元，下跌0.05元。

太景東陽

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