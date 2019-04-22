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被政治掃到 李烈宣布公司擬減資61.25%

2019-04-22 17:35經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

導演李烈22日傍晚現身櫃買中心，宣布影一製作所股份有限公司擬辦理減資1億7,150萬元，以公司實收資本額2.8億元計算，減資比率高達61.25%。

李烈目前擔任影一公司總經理，她表示，已找到新的投資人，正在洽談增資事宜，預計今年底前，公司每股淨值可回到10元以上。

影一為興櫃股票，最大持股勢力為能率集團，持股超過五成；富邦集團的富邦金控創投、凱擘影藝也合計持股27.68%。

影一公司截至2018年12月31日，待彌補虧損計1億7,152萬8,544元。李烈說，虧損主因這幾年電影產業會受到一些政治上的影響。

影一2017年發行兩岸合資的春節賀歲片《健忘村》，成本新台幣3億多元，兩岸總票房僅1億元，為公司成立以來，虧損最大的影片。

李烈說，「一些政治因素，導演被陳報說，在太陽花學運時候有發表過一些意見，為了這件事情，讓兩岸的觀眾起了很多衝突，大家抵制這部電影」。

「萬達影業原本是我們投資方，也是我們發行方，萬達因為這件事情而除名了，整個事情讓電影虧損蠻多的」。

李烈說，影一製作最賺錢的影片是2013年上映的《總舖師》，成本5,000萬，票房3億元，《總舖師》的獲利大概有30幾%。

她表示，影一堅持做好片子，這方向不會改變。「這兩年OTT平台崛起，反而讓台灣的電影，我們有更多的出路與發展，我們會因應這風潮，往這方向邁進」。

李烈說，手上有幾個她自己都覺得很不錯的企畫案在進行中。

她透露，影一已取得電玩遊戲《返校》的版權，正在拍攝電影，男女主角都是新人，預計今年9月底上映。

導演李烈22日傍晚到櫃買中心，宣布公司擬減資61.25%。記者陳怡慈／攝影
導演李烈22日傍晚到櫃買中心，宣布公司擬減資61.25%。記者陳怡慈／攝影
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李烈電影太陽花學運
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