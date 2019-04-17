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郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

瞄準咖啡商機 創業家推出自有品牌飲品

2019-04-17 12:28經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）旗下生活市集，去年底瞄準網購衛生紙的龐大消費力道，首度推出自有品牌商品「生活市集溶水抽取衛生紙」，創下亮眼成績單，穩坐今年首季生活快消品銷售王寶座。創業家拓展品牌商品布局，今（17）日宣布與台灣新興咖啡品牌BEMO CAFE合作，推出首個自有品牌飲品「生活市集X BEMO濾掛咖啡」。

創業家看好台灣咖啡相關產業，每年市值超過700億的黑金商機，推出此波商品，其咖啡採來自衣索比亞產區的新鮮耶加雪菲咖啡豆，經水洗，並以市場少見的輕度烘培凸顯出其溫醇而充滿蜂蜜、柑橘、萊姆、香吉士、水蜜桃等豐富口感，外包裝則以平台吉祥物「夯吉」作為設計主軸，打造吸睛的超萌包裝，即日起在生活市集預購。

創業家表示，現代人重視效率，即食沖泡成為近年飲品趨勢，其中沖泡方便，同時保留手沖咖啡風味的濾掛式咖啡則為當中的熱門銷售品項，生活市集目前站內約有7成的咖啡產品為濾掛式沖泡包，買氣持續上升，近一個月整體銷量已達去年同期的兩倍，觀察消費者偏好，咖啡包規格約在單包8到10克最大宗。

創業家期望，透過坊間少見輕度烘焙作為市場區隔，以高CP值和吉祥物意象，全力促購，為整體網站運營帶來一波成長動能。即日起至5月20日，下單還可參加站內「春省季集印花」活動，全站消費滿399元即可獲得1枚印花，累積印花可送威秀電影票、西堤牛排券等多重好禮。

生活市集BEMO濾掛咖啡。圖／創業家提供
生活市集BEMO濾掛咖啡。圖／創業家提供
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生活市集4月17日起宣布開始預購首個自有品牌飲品「生活市集X_BEMO濾掛咖啡」...
生活市集4月17日起宣布開始預購首個自有品牌飲品「生活市集X_BEMO濾掛咖啡」。圖／創業家提供
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咖啡創業家兄弟衛生紙
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