捲入醫師涉詐案股價重挫 承業醫：不可能與醫師拆帳

2019-04-15 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



承業醫（4164）因萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠遭檢舉「涉詐病患」一案，被指配合拆帳，且兩名員工遭檢調約談，造成承業醫開盤股價大跌，早盤一度來到39.35元，跌幅逾6%。對此，承業醫表示，公司簽約的對象是醫院，而非醫師個人，因此業務往來也僅限於醫院相關單位，不可能有外界所傳與醫師「拆帳」情事。為配合釐清案情，公司員工是純以證人身分說明，經詢問後也已於當天請回。

承業醫為腫瘤代理設備龍頭商，公司表示，目前簽約租賃的醫療院所數十家，有設備買斷，也有採租賃方式，其中萬芳醫院是採租賃合約。至於所謂的「拆帳」，是每個月結束後，由醫院提出設備的「使用量」，公司依合約議定，依據使用量收取租賃費用，開發票向醫院請款。設備的使用量由醫院依實際使用情形提供。一直以來，承業醫對各家醫療院所收取的租賃費用，是以醫院提供的數字為準，再據此開立發票請款。

承業醫也澄清外傳萬芳腫瘤醫療中心是由承業生醫出資建造，且中心醫師、護士薪水全由承業提供的說法。承業醫表示，當年為減輕院方資金壓力，才以租賃方式提供設備，協助萬芳醫院盡速成立腫瘤治療中心。但不可能介入醫院內部的醫師與護士團隊，代付薪水一事，更屬無稽之談。

承業醫表示，身為醫療設備代理商，不論設備是買斷或租賃，皆與醫院簽有合約，且有發票憑證；至於醫院與醫師的專業醫療行為，與管理申報流程，既不了解，也不過問。